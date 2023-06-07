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الرئيس السيسى: هناك فرصا للاستثمار بين أنجولا ومصر ونحرص على تعزيز الصداقة

الأربعاء، 07 يونيو 2023 03:44 م
الرئيس السيسى: هناك فرصا للاستثمار بين أنجولا ومصر ونحرص على تعزيز الصداقة الرئيس عبد الفتاح السيسي
إبراهيم حسان

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك فرصا للاستثمار بين أنجولا ومصر، متابعا: "نحن لدينا أكثر من 5000 شركة يمكن أن تعمل في مجالات التعاون المشترك والبنية التحتية والطاقة، وخبرتنا منذ 7 سنوات في بناء العاصمة الإدارية الجديدة مهمة للأجيال الجديدة".

 

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الأنجولي في العاصمة لواندا: "نحرص على تعزيز الصداقة المشتركة من خلال هذه الزيارة والزيارات المقبلة، وسندعم التعاون فى مختلف المجالات، وتحدثت مع فخامة الرئيس الأنجولي حول التحول الرقمي والخصخصة وتجربتنا الحالية في مصر حتى نتحول للاقتصاد الحر، وتشجيع التعاون في مجالات الاستثمارات وتحدثت مع فخامة الرئيس حول التعاون الدولي والقاري في مجالات التعاون المشترك للبلدين وكذلك في مجالات الأمن".


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