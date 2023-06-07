الأوقاف: فتح باب التقدم على 2000 وظيفة الأحد المقبل .. اعرف التفاصيل

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب الاستعلام عن القبول المبدئى لخوض مسابقة شغل وظيفة 1000 إمام يوم الأحد القادم 11 يونيو 2023م، على أن تُجرى الاختبارات التحريرية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم والامتحان الشفوى فى الأسبوع الأخير من نفس الشهر، وعقب انتهاء امتحانات الأئمة سيتم الإعلان فورًا عن موعد امتحانات 1000 عامل بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك فيما يخص مسابقتى العام الحالى للأئمة والعمال التى قام الجهاز المركز للتنظيم والإدارة بالإعلان عن حاجة وزارة الأوقاف إلى 1000 إمام وخطيب مسجد و1000 عامل فى يناير 2023م.

كان قد أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال الجدد فور تسلمهم العمل، عقب تسلمه، أمس الثلاثاء، من الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة نتيجة مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل مسجد بالوزارة والتى تم الاعلان عنها فى عام 2022م.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بديوان عام وزارة الأوقاف لتسلم نتيجة عمال المساجد؛ لتبدأ وزارة الأوقاف أعمال شئونها نحو تسليم العمل وفقا للإجراءات القانونية واستيفاء المسوغات المطلوبة.

ووجه وزير الأوقاف الشكر للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والقائمين على المسابقة لحسن إدارتها وإنجازها، وتحقيق أهداف الجانبين وتحقيق العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

تجدر الاشارة إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قام بالإعلان لصالح وزارة الأوقاف عن شغل وظيفة 1000 عامل مسجد للعمل بالوزارة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية يوم 31 يناير 2022م، وتقدم للمسابقة 196694 متقدمًا، وانطبقت شروط خوض المسابقة على 40741 متقدما، وبلغ عدد الذين حضروا أعمال الامتحان فى الفترة من 15 أغسطس حتى 4 أكتوبر الماضى 21881 متقدمًا.