ارتفاع الإمدادات النفطية العالمية لتصل لـ101.8 مليون برميل يوميا

كتبت - مروة الغول

شهد إجمالي الإمدادات النفطية العالمية (نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي) ارتفاعاً بلغ نحو 534 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من عام 2023، أي بنسبة 0.5% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 101.8 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع بنحو 2.5 مليون برميل يوميا مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك ".

وأشار التقرير، يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإمدادات من دول الأمريكيتين (لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والزيادة في إمدادات كل من دول أمريكا اللاتينية والدول الأسيوية (بما في ذلك الصين)،فضلاً عن ارتفاع إمدادات روسيا وباقي دول أوراسيا، على الرغم من قرارت مجموعة دول أوبك + بخفض إمدادات دول أوبك.

وتابع التقرير،انخفضت الإمدادات النفطية نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي لدول أوبك خلال الربع الأول من عام 2023 بمقدار 226 ألف برميل يوميا ، أي بنسبة 0.7% مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى حوالي 34.3 مليون برميل يوميا مرتفعة بنحو 516 ألف برميل يوميا أي بنسبة 1.5% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضى.

وأوضح التقرير، انه فيما يخص حصة دول أوبك من إجمالي الإمدادات النفطية العالمية خلال الربع الأول من عام 2023، فقد انخفضت إلى 33.6%، وهو مستوى أدنى من الحصة البالغة %34 خلال الربع السابق والربع المماثل من العام الماضي.

وأشار التقرير ،إلى انخفاض امدادات دول أوبك من النفط الخام فقط خلال الربع الأول من عام 2023 بمقدار 276 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 28.824 مليون برميل يوميا وهو مستوى مرتفع بنحو 466 مليون برميل يوميا مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بينما ارتفعت إمدادات دول أوبك من سوائل الغاز الطبيعي والنفوط غير التقليدية بمقدار 50 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق والربع المماثل من العام الماضي لتصل إلى 5.44 مليون برميل يوميا .

وأشار التقرير يعزى انخفاض امدادات دول أوبك خلال الربع الأول من عام 2023 بشكل رئيسي إلى قرار مجموعة دول أوبك بخفض مستوى إنتاجها الشهرى المستهدف بمقدار 2 مليون برميل يوميا من مستوى الإنتاج فى أغسطس 2022. فى حين كان للارتفاع النسبى فى الإمدادات النفطية من دولة ليبيا وفنزويلا (لا يشملهما اتفاق مجموعة (أوبك) وارتفاع الإمدادات من نيجيريا والكونغو، دوراً فى الحد من تراجع إمدادات دول أوبك.