إصابة 17 شخصًا فى إنقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

أصيب 17 شخصًا بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها مساء اليوم الأربعاء، على طريق أسيوط/ القاهرة الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، إتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة، تلقت بلاغًا من مرفق الإسعاف بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص محمل بالركاب، على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، ووجود عدد كبير من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتبينّ إصابة 17 شخصًا بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

كما تم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.