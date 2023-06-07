اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 يونيو 2023 01:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى العياط

الأربعاء، 07 يونيو 2023 01:17 م
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى العياط سيارة إسعاف ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق أسيوط الزراعى فى العياط ، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق أسيوط الزراعى فى العياط، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.


امن الجيزة

حادث مرورى

طريق أسيوط الزراعى

اخبار عاجلة

العياط




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة