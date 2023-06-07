" إسماعيل صفوت " رئيسا لقطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران

كتبت رحاب نبيل

أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قراراً بتكليف إسماعيل صفوت للقيام بأعمال رئيس قطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران خلفا لمحمد عويضة الذى قدم المهندس يحيى زكريا الشكر له على جهوده خلال فترة توليه رئاسة القطاع.

وكان المهندس يحيى زكريا أصدر قراراً بتكليف الطيار محمد إبراهيم محمد موسى للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والعضو المنتدب لها، لحين إنعقاد الجمعية العامة لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وذلك خلفاً للطيار إيهاب الطحطاوى الذى وجه له المهندس يحيى زكريا خالص الشكر والتقدير لجهوده خلال الفترة التي قضاها رئيساً للشركة.