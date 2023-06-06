ChatGPT تبحث عن مقرها الرئيسى فى أوروبا.. إسبانيا فى المقدمة

فاطمة شوقى

تبحث ChatGPT "شات جي بي تي"، عن مقرها الرئيسي في أوروبا وتعتبر إسبانيا من بين المرشحين الرئيسيين، ووفقا لصحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية فإنه فى الأسابيع الأخيرة تجول الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI ، سام ألتمان، حول العواصم الأوروبية واجتمع مع القادة السياسيين المعنيين في كل دولة ، وبينما قد نعتقد أن هذه كانت مجرد زيارة سياحية ، فإن الحقيقة هي أن ChatGPT تبحث عن مقر في أوروبا وإسبانيا من بين المرشحين النهائيين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لبضع سنوات حتى الآن ، وضع الاتحاد الأوروبي نفسه كواحد من الأمثلة الرئيسية التي يجب اتباعها من حيث الأمور والتدابير لحماية وخصوصية البيانات والمعلومات الخاصة بمستخدميه.

وأسهمت ) OpenAI في تسريع طفرة الذكاء الاصطناعي عندما أطلقت روبوت الدردشة (شات جي بي تي) ChatGPT، الذي سرعان ما جذب 100 مليون مستخدم شهريًا في شهرين ليصبح بذلك أسرع تطبيقات الويب نموًا على الإطلاق.

ولكن ترى نائبة رئيس المفوضية الأوروبية (فيرا جوروفا) إنه يجب على الشركات، التي تنشر أدوات الذكاء الاصطناعي التي يحتمل أن تولد معلومات مضللة، تمييز هذا المحتوى، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الأخبار الكاذبة.

وكانت أعلنت إيطاليا أنها تخطط لمراجعة منصات الذكاء الاصطناعى الاخرى وتوظيف خبراء فى الذكاء الاصطناعى ، مع تكثيف التدقيق في التكنولوجيا القوية بعد حظر ChatGPT مؤقتًا في مارس.

في مارس، حظرت مؤقتًا برنامج ChatGPT وأطلقت تحقيقًا بشأن الانتهاك المشتبه به لقواعد الخصوصية في التطبيق.