"ABC": "ولفيرين" يظهر بأمريكا لثانى مرة خلال 100 عام.. وخبراء: يبحث عن رفيقة

كتبت: نهال أبو السعود

قال مسئولو الحياة البرية في ولاية كاليفورنيا، إنه تم رصد حيوان الـ "ولفيرين" ثلاث مرات الشهر الماضي في شرق سييرا نيفادا، وهو أمر نادر الحدوث لحيوان شوهد مرة فقط في كاليفورنيا على مدار المائة عام الماضية، وفقا لإيه بى سى نيوز.

في حين أن موطن الـ"ولفيرين" كاليفورنيا، إلا أنها انقرضت من الولاية منذ عشرينيات القرن الماضي نتيجة الصيد ومحاصرة الفراء في العقود التى أعقبت سنوات التنقيب عن الذهب، على الرغم من أن السجلات من ذلك الوقت لا تشير إلى سبب انخفاض تعدادها.

وقال مسؤولون، إنه تم رصد ولفيرين في الولاية من عام 2008 إلى عام 2018 ، بداية من غابة تاهو، ومن المحتمل أن يكون الـ"ولفيرين" الذي تم رصده الشهر الماضي مختلفًا لأن عمره عادة ما يتراوح بين 12 و 13 عامًا.

ووفقا للتقرير، يبدو أن أحدث ولفيرين هو شاب يبحث عن رفيقة، وتم رصد الحيوان مرتين في غابة Inyo الوطنية ومرة في حديقة Yosemite الوطنية.

وقال دانيال جامونز ، كبير علماء البيئة في قسم الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا: "إنه أمر مثير ومدهش حقًا".

قال جامونز إن ذكور الذئاب تسير عبر مناطق شاسعة بسهولة تصل إلى عدة مئات من الكيلومترات المربعة وقد يكون تساقط الثلوج بكثافة هذا الشتاء في الغرب قد تسبب في خلق أماكن جديدة صالحة لتكون موطن له.

ويحاول مسئولو الحياة البرية الحصول على عينة من شعر الذئب للاختبار الجيني، وتم إدراج الأنواع على أنها مهددة بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض في كاليفورنيا.