9 أمراض يمكن أن تسبب إحساسًا حارقًا في قدميك

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يكون الإحساس بالحرقان في قدميك مزعجًا للغاية، وحتى مؤلمًا - ويجعل من الصعب عليك قضاء يومك، بعض الناس يعتبرونها مشكلة بسيطة أو يحاولون معالجتها في المنزل، لكن الحقيقة هي أنه إذا كنت تعاني باستمرار من شعور بالحرقان في قدميك فقد تكون مصابًا بواحد من الأمراض أو الحالات العشرة المذكورة.

ووفقًا لموقع "everydayhealth" فإن هناك عددًا من الأمراض التي قد تسبب إحساسًا حارقًا في القدم.

1. قصور الغدة الدرقية

يحدث قصور الغدة الدرقية عندما تكون الغدة الدرقية لديك غير نشطة، وهذا يمكن أن يسبب عددًا من التغيرات الهرمونية في الجسم، إحداها تورم في القدمين والكاحلين ما يسبب ضغط عصبي يؤدي إلى حرقان في القدمين، تشمل الأعراض الأخرى زيادة الوزن والتعب وتساقط الشعر وجفاف الجلد.

2. متلازمة النفق الرسغي

ربما سمعت عن متلازمة النفق الرسغي، لكن هل تعلم أن مشكلة مماثلة يمكن أن تحدث في قدميك؟ إذا تم ضغط العصب الممتد من قدمك إلى كاحلك كثيرًا نتيجة الإصابة أو التورم، فمن المحتمل أن تشعر بألم وحرقان في قدمك، يمكن أن يصل الألم إلى ارتفاع الساق في بعض الحالات.

3. الاعتلال العصبي

الاعتلال العصبي مصطلح شامل يشير إلى أي أمراض تسبب مشاكل للأعصاب، في هذه الحالة، يمكن أن يحدث نوعان من الاعتلال العصبي ويسبب أعراض حرق قدمك.

أحدهما هو اعتلال الأعصاب السكري، والذي يمكن أن يتلف الأعصاب والأوعية الدموية في جسمك بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، هذا يؤدي إلى شعور بالحرقان وأحيانًا الشعور بالألم أو الوخز في القدمين، آخر هو اعتلال الأعصاب الحسي بالألياف الصغيرة ،المعروف أيضًا باسمSFSN ، وأعراضه الأخرى هى الألم وفقدان الإحساس في القدمين.

4. مرض شاركو ماري توث

هذا مرض وراثي شائع يؤثر على الأعصاب التي تتحكم في العضلات ويزداد سوءًا بمرور الوقت، يُعد الحرقة في القدمين واليدين علامة مبكرة على هذا المرض، ويمكن أن يتبعها مشاكل أخرى، مثل الإحراج في الأطراف وضمور العضلات.

5. سوء التغذية

هذه حالة غير شائعة في المجتمع الأمريكي اليوم، ولكن مع ذلك، من المحتمل أن يكون سوء التغذية سببًا لحرق القدمين، كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة، ويمكن أن يتسبب نقص فيتامينات B-9 و B-6و B-12في حدوث هذه الأعراض.

6. مرض الكلى

من الحالات الخطيرة الأخرى التي يمكن أن تسبب سخونة القدمين هي أمراض الكلى، هذا يمكن أن يؤدي إلى الحكة والتورم في القدمين عندما يسمح للسموم بالتراكم في جسمك، تشمل الأعراض الأخرى الغثيان وقلة التبول وضيق التنفس والارتباك والنوبات والتعب.

7. القدم الرياضي

قدم الرياضي هي واحدة من أكثر الحالات اعتدالًا والتي يمكن أن تسبب إحساسًا بالحرقان في القدمين، ومع ذلك ، فهي تتطلب علاجًا لأنها عدوى ومعدية في نفس الوقت. إذا لاحظت أعراضًا أخرى تؤثر على قدميك ظاهريًا ، مثل الجلد الجاف أو المتشقق أو المتقشر أو البثور أو أظافر القدم التي يبدو أنها تعلق من فراش الظفر ، فمن الجيد أن يتم فحص قدم الرياضي.

8. العدوى

يمكن أن يتسبب نوع آخر من العدوى أيضًا في حدوث حرقان في القدمين. تشمل بعض الأمراض المعدية الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تؤدي إلى هذه الأعراض فيروس نقص المناعة البشرية ومرض لايم والقوباء المنطقية والزهري.

9. متلازمة الألم الموضعي المعقد (CRPS)

إذا كنت مصابًا مؤخرًا، فقد يتسبب CRPS في أعراض حرق قدمك ، كما يحدث عندما تتأثر الإشارات التي يتم إرسالها من دماغك بتلف الأعصاب، تشمل الأعراض الأخرى التورم والتغيرات في نسيج ولون الجلد.