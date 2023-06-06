اليوم السابع
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7 معلومات حول المشروع الهندي لتصنيع منتجات المعامل فى العين السخنة

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 08:00 ص
7 معلومات حول المشروع الهندي لتصنيع منتجات المعامل فى العين السخنة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقد إنشاء مصنع لصالح شركة Abdos Labtech الهندية المتخصصة في صناعة المنتجات البلاستيكية المستخدمة في المعامل، بالمطور الصناعي للمناطق الصناعية في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية، ليصبح بذلك العقد الثاني لشركات هندية بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة.

وفيما يلي يعرض "اليوم السابع" أهم المعلومات الخاصة بالمشروع الهندي الجديد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفقا لما يلي:

يمثل توقيع العقد الجديد ثاني الشركات الهندية بالمنطقة الاقتصادية، بعد الإعلان عن مشروع فليكس الهندي لإنتاج منتجات التغليف والتعبئة إبريل الماضي داخل المطور الصناعي.

تصنع الشركة منتجات المعامل البلاستيكية عالية الجودة، وتقوم بتنفيذ النماذج الأولية وتصميمها وتطويرها وتصنيع منتجات بلاستيكية عالية الجودة.

تبلغ إجمالي مساحة المصنع الجديد المزمع إقامته 55 ألف متر مربع.

تبلغ مساحة المرحلة الأولى نحو 20 ألف متر مربع.

يبلغ حجم استثمارات المشروع الجديد نحو 30 مليون دولار.

من المخطط أن يوفر المشروع الجديد نحو 350 فرصة عمل مباشرة.

من المقرر افتتاح المشروع الجديد خلال النصف الثاني من العام المقبل 2024.


المنطقة الاقتصادية

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