اليوم السابع
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6 قتيلات يثرن الفزع فى بورتلاند الأمريكية.. و"ABC": تحذيرات من قاتل متسلسل

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 12:20 م
6 قتيلات يثرن الفزع فى بورتلاند الأمريكية.. و"ABC": تحذيرات من قاتل متسلسل عنف السلاح فى أمريكا
كتبت: نهال أبو السعود

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اتخذ مكتب شرطة بورتلاند في ولاية أوريجون الامريكية موقف قوي ضد الشائعات عبر الإنترنت والنظريات المتداولة حول وجود قاتل متسلسل محتمل بعد وفاة 6 نساء دون سن الأربعين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

 

وأدانت الشرطة علنا التكهنات، واتهمت منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمقالات الإخبارية بنشر "القلق والخوف دون دعم الحقائق المتوفرة في هذه المرحلة، وكتبت وكالة إنفاذ القانون في بيان: "في حين أن أي حالة وفاة مبكرة تثير القلق ... ليس لدينا سبب للاعتقاد بأن هذه الحالات الست مرتبطة".

 

عثر الضباط لأول مرة على رفات بشرية في مقاطعة مولتنوماه ، أوريجون ، في فبراير ، وحددوا لاحقًا أن الرفات تخص كريستين سميث، 22 عامًا ، والتي تم الإبلاغ عنها في عداد المفقودين في 22 ديسمبر، وقالت الشرطة ان سبب وفاة سميث غير معروف، والتحقيق مستمر.

 

بعد أكثر من شهر، عثرت الشرطة على جثة جوانا سبيكس، 32 عامًا ، في عقار مهجور، وقضى الطبيب الشرعي بوفاة سبكس من "إصابات حادة في الرأس والرقبة.

 

في 24 أبريل، عثرت الشرطة على جثتين إضافيتين، وحدد نواب في مكتب قائد شرطة مقاطعة مولتنوماه جثة  لين بيري، 24 عامًا، في بئر، وفقًا للمسؤولين، وتقوم سلطات إنفاذ القانون بالتحقيق في الحادث باعتباره حالة وفاة مشبوهة.

 

في نفس اليوم، عثر المسؤولون على جثة امرأة مجهولة الهوية في خيمة في حي لينتس في بورتلاند ، وفقًا لمكتب الفحص الطبي لا يزال المسؤولون يحاولون التعرف على النساء وجميعهم في المرحلة العمرية من 25 إلى 40 عاما.

 

عثرت الشرطة على رفات أشلي ريال 22 عاما ، في 7 مايو في منطقة غابات وشوهدت ريـال آخر مرة في أواخر مارس، ويجري التحقيق في وفاتها باعتبارها مريبة لكنها ليست جريمة قتل بشكل قاطع، وفقا للمسؤولين.


بورتلاند

قاتل متسلسل

اخبار أمريكا

الشرطة الامريكية

جرائم قتل



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