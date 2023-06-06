6 أعراض مبكرة تتنبأ بخطر الإصابة بأمراض السرطان

كتبت رانيا عامر

ترجع الإصابة بأمراض السرطانات إلى عدة أسباب منها عوامل وراثية وأخرى نتيجة سوء التغذية، وهناك أسباب غير معروفة حتى الآن، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الأعراض المتعددة المبكرة التي تتنبأ بخطر الإصابة بمرض السرطان، وذلك وفقا لما نشره موقع "إكسبريس" البريطاني .

كشفت العديد من الأبحاث المختصة بالسرطان في المملكة المتحدة ، عن مجموعة من الأعراض المبكرة التي تحذر من خطر الإصابة بمرض السرطان بمختلف انواعه..

أعراض السرطان المبكرة : ​1.ألم غير مبرر بالجسم الألم هو إحدى الطرق التي تخبرنا بها أجسادنا ،ومع ذلك، يمكن أن يكون الألم غير المبرر علامة على شيء أكثر خطورة، مثل التعرق الليلي الشديد.

ويمكن أن يكون التعرق في الليل ناتجا عن الالتهابات، أو يمكن أن يكون أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية.

وغالبا ما تعاني منه النساء في وقت قريب من سن اليأس، ولكن التعرق الليلي الغزير جدا يمكن أن يكون أيضا علامة على الإصابة بالسرطان.



2. فقدان الوزن غير المبرر

التغيرات الطفيفة في الوزن مع مرور الوقت طبيعية تماما، ولكن إذا فقدت قدرا ملحوظا من الوزن دون محاولة من ذلك، فهذا دليل على إصابتك بمرض. 3.تورم غير عادي في أي مكان يجب أن تؤخذ الكتل أو التورم المستمر في أي جزء من جسمك على محمل الإصابة بالمرض.

ويشمل ذلك أي كتل في الرقبة أو الإبط أو المعدة أو الفخذ أو الصدر أو الثدي أو الخصية. 4.الإعياء هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تشعر بالتعب أكثر من المعتاد، خاصة إذا كنت تمر بحدث مرهق أو تواجه مشكلة في النوم.ولكن إذا كنت تشعر بالتعب دون سبب واضح، فقد يكون ذلك علامة على إصابتك بمرض ما .

5. تغيرات في الجلد

أي تغيرات تحدث في أي منطقة بالجسم دليل على إصابتك بمرض ما قد يكون خطيرا.

5. مشاكل في الأكل

أي أعراض تعانيها وتؤثر على طعامك يمكن أن تكون سرطانية.

6. تغيرات في البراز أو البول

غالبا ما يكون التغيير في عادات الأمعاء، مثل الإمساك أو البراز الرخو أو التبرز أكثر أو أقل بشكل متكرر، بسبب النظام الغذائي أو تغييرات نمط الحياة.

ومع ذلك، إذا كنت تعاني من مشاكل في التبول، أو إذا كان هناك دم في بولك أو برازك، فيجب عليك الذهاب فورا إلى اقرب طبيب .