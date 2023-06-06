52 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بخطة التنمية 23/24.. التفاصيل

كتب: هشام عبد الجليل

تحظى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى باهتمام كبير فى خطة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، واتضح ذلك من خلال البيان الذى عرضته وزيرة التخطيط على الجلسة العامة بمجلس الشيوخ.

وتهدف الخطة في مجال التنمية الريفيّة استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من "مُبادرة حياة كريمة" لإتمام نهوها خلال عام الخطة، وكذا البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من هذه الـمُبادرة لتوسيع نطاقها الجُغرافي لتغطية 1600 قرية، تلك المبادرة التى تعكس تحوّلًا جذريًا غير مسبوق للريف الـمصري باستهدافها توفير احتياجات القُرى الـمصريّة من البنية الأساسيّة والخدمات العامة وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمعيشة اللائق للمُجتمعات الريفيّة، كما تُعتبر هذه الـمُبادرة نموذجًا مثاليًا يعكس تضافُر جهود كافة الوزارات للمُساهمة – كلٍ في نطاق اختصاصه – في توفير حياة كريمة لأهالينا في الريف.

وتضمنت الخطة المشروعات المستهدفة على مُستوى كل مُحافظة، حيث تم تخصيص 150 مليار جنيه في عام 23/2024 لإتمام تنفيذ المشروعات الـمُستهدفة في المرحلة الأولى من الـمُبادرة، منها:

52.5 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي تشمل:

إقامة 167 محطة مُعالجة و 1441 محطة رفع صرف صحي.

تنفيذ شبكات بطول 21,3 ألف كم.

تخصيص 28.4 مليار جنيه لاستكمال تطوير شبكات الكهرباء في 1466 قرية

رصد 19.1 مليار جنيه لاستكمال إنشاء 323 محطة تنقية مياه شرب.

مد شبكات مياه بطول 8.5 ألف كم.

وفي مجال الري، يجري تخصيص نحو 12.4 مليار جنيه لـمشروع تأهيل وتغطية تُرع الـمرحلتين الأولى والثانية من الـمُبادرة بطول 6330كم، وإقامة 608 كوبري ري، وفي مجال الرعاية الصحيّة وتخصيص 8.9 مليار جنيه لاستكمال تطوير 24 مُستشفى مركزي، و1102 وحدة صحيّة و367 وحدة إسعاف، وكذلك في مجال الاتصالات، تم تخصيص 5.6 مليار جنيه لاستكمال توصيل شبكة الألياف الضوئيّة لعدد 1468 قرية، بما يُتيح توصيل هذه القرى بالإنترنت فائق السرعة.