اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 يونيو 2023 12:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

5000 جنيه غرامة نقل وحفظ جلود الأضاحى بالجيزة دون تصريح.. التفاصيل

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 12:30 م
5000 جنيه غرامة نقل وحفظ جلود الأضاحى بالجيزة دون تصريح.. التفاصيل جلود الاضاحي - أرشيفية
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بدأت محافظة الجيزة تكثف جهودها لمواجهة مخالفات الذبح خارج المجازر التي أعلنت فتحها بالمجان أمام المواطنين، حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم، مع اتخاذ قرارات حازمة بشأن حظر ذبح الأضاحي في الشوارع والطرق العامة وإقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة لعدم إعاقة حركة المرور، وسرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وفي هذا الإطار، كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن المحافظة تحظر نقل وحفظ جلود الهدى والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، وذلك نظير مبلغ 1000 جنيه.
 
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أي مواطن سيرتكب أية مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، ستفرض عليه غرامة مالية بواقع مبلغ 5 آلاف جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.
 
وأكد قيام لجان المتابعة الميدانية بالأحياء والمراكز والمدن خلال أيام العيد بمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي وضبط أي مخالفات على الفور والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.
 
 
 

اضاحي العيد

عيد الاضحى

ذبح الاضاحي في العيد

الجيزة

محافظ الجيزة

مجازر الجيزة

غرامات ذبح الاضاحى في الشوارع

الاضاحى

ضوابط ذبح الاضاحى

مجازر



الموضوعات المتعلقة

قبل عيد الأضحى المبارك.. نصائح هامة لاختيار أضحية سليمة وأبرز خدع التجار

الإثنين، 05 يونيو 2023 05:00 م

أضحية عيد الأضحى.. بيطريون يحذرون من حيوانات الجلالة: تتغذى على القمامة وتصيب الإنسان بالسرطان وألزهايمر.. احترس من خداع التجار وضرب الحيوان المريض أو رفعه للإيهام بصحة جسمانه.. و11 مؤشرا لضمان أضحية سليمة

الأحد، 04 يونيو 2023 06:00 ص

محافظ الجيزة يعلن فتح المجازر بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك

الجمعة، 02 يونيو 2023 12:38 م

عيد الأضحى ورأس السنة الهجرية والمولد النبوى.. اعرف الإجازات الرسمية حتى نهاية 2023

الثلاثاء، 30 مايو 2023 12:20 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة