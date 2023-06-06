اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 يونيو 2023 06:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

5 مزايدات على 100 قطعة أرض زراعية بمساحات مختلفة للمستثمرين.. التفاصيل

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 05:00 ص
5 مزايدات على 100 قطعة أرض زراعية بمساحات مختلفة للمستثمرين.. التفاصيل أراضى زراعية أرشيفية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة الوادى الجديد، عن طرح 5 مزايدات علنية لتأجير مساحات مختلفة من الأراضى الصالحة للزراعة أمام المستثمرين على مستوى مراكز المحافظة الخمسة وجرى طرح 10 قطع متنوعة المساحة بمركز الخارجة و10 قطع أراض بمركز باريس وتحددت جلسة المزاد يوم 24 يونيو الجارى.

كما جرى طرح مزايدة علنية لتأجير 15 قطعة أرض بمركز الداخلة و15 قطعة بمركز الفرافرة وتحددت جلسة المزاد العلنى يوم 25 يونيو الجارى.

وطرحت المحافظة، 30 قطعة أرض بمركز بلاط أمام المستثمرين وتحددت جلسة المزاد العلنى يوم 26 من يونيو الجارى وتحددت شروط التقدم للمزايدة بأن يتم سحب كراسة الشروط بقيمة 341 جنيها يضاف لها 10 جنيهات طابعة شرطة وخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة ودفع تأمين ابتدائى قدره 100 جنيه عن كل فدان يتم زيادتها إلى 10% عند رسو المزاد ويتم الاطلاع على كراسة الشروط بمقر صندوق الأراضى بالمحافظة واختيار الأنسب.

ويتم عقد جلسات المزاد فى موعدها بمقر مكتب المستشار مفوض الدولة بديوان عام المحافظة علما بأن القانون رقم 182لسنة 2018 ولائحته التنفيذية مكملاً لهذا الإعلان.

 


الوادي الجديد

مزادات الأراضي بالوادى الجديد

الاستثمار الزراعي بالوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة