3 خطوات لحماية السمع .. منها تقنيات الاسترخاء

كتب – حسام الشقويرى

لا يمكنك منع فقدان السمع المرتبط بالعمر تمامًا. ومع ذلك ، يمكنك اتخاذ خطوات لحماية سمعك وتقليل الضرر الناجم عن الضوضاء والتمتع بسنوات من السمع الممتاز، وتتضمن هذه الخطوات، التعرف على الأصوات الضارة، وارتداء الملحقات الواقية، والحد من التعرض للضوضاء الصاخبة، وفقا لما نشره موقع healthifyme

ولحماية السمع اتبع الاتى :

1 - استخدام سدادات الاذن .

والخطوة الأولى لحماية أذنيك هي معرفة الضوضاء الخطرة، حيث يقاس الصوت بالديسيبل (ديسيبل). يمكن أن تتسبب الضوضاء التي تزيد عن 85 ديسيبل في إلحاق الضرر بأذنيك. يعتمد مقدار الضرر على جهارة الضوضاء بالإضافة إلى المسافة بينك وبين المصدر وطول التعرض.

وعندما تعلم أنك ستتعرض لأصوات عالية ، ارتد سدادات للأذن أو غطاء للأذنين لحماية سمعك. يمكنك حتى إقران قطع معدات الحماية هذه معًا لزيادة السلامة.

تناسب سدادات الأذن قناة أذنك مباشرة، و تصميمها المنفصل يجعلها مناسبة لأحداث مثل الحفلات الموسيقية ، ولكن من السهل أيضًا خسارتها. يمكن لسدادات الأذن أن تقلل الصوت بمقدار 15 إلى 30 ديسيبل وهي متوفرة بأحجام وأشكال مختلفة. يمكنك أيضًا أن تطلب من اختصاصي السمع إنشاء زوج يناسب أذنيك على وجه التحديد.

غطاء للأذنين يناسب أذنيك.

اعتمادًا على مدى ملاءمتها ، يمكن أن توفر مزايا مماثلة لتقليل الضوضاء مثل سدادات الأذن. تتميز بتصميم أقل تميزًا من سدادات الأذن ، لكنها قابلة للتعديل ، لذلك لن يحتاج معظم الناس إلى منتج مخصص. يتم استخدامها بشكل شائع في ميادين الرماية وفي مواقع العمل ذات الضوضاء العالية.

2 - الحد من التعرض للضوضاء

سواء كنت في المنزل أو في مكان العمل أو في الخارج مع الأصدقاء ، كن على دراية بمستوى الضوضاء من حولك. قد تكون النصائح التالية مفيدة ، خاصةً إذا لم يكن لديك غطاء للأذنين أو سدادات للأذن:

حدد مقدار الوقت الذي تقضيه في البيئات الصاخبة. على سبيل المثال ، اخرج من مكان الحفلة الموسيقية بين الحين والآخر للاستمتاع ببعض الهدوء. إذا لم تتمكن من مغادرة المنطقة ، فحاول أن تضع مسافة بينك وبين مصدر الصوت. لا تجلس بالقرب من مكبرات الصوت في الحانات أو تقف بالقرب منها في الحفلات الموسيقية. حاول الابتعاد عن الآلات الصاخبة في المصانع.

إذا كان من الممكن ضبط مستوى الضوضاء ، فكن صريحًا بشأن عدم راحتك. إذا كنت في حانة وكانت الموسيقى عالية جدًا بحيث لا يمكنك متابعة محادثة ، فاطلب من الموظف رفضها. إذا لم يتمكنوا من استيعابك ، ففكر في الانتقال إلى بار أو مطعم مختلف.

توقع وتخفف من ضوضاء الاندفاع. الضجيج النبضي هو أي صوت حاد ولكنه قصير ، مثل صوت الألعاب النارية أو صفارة الإنذار لسيارة الإسعاف. استخدم أصابعك لسد أذنيك وإخماد الصوت.

تقليل الضوضاء المنزلية. في المنزل ، لديك سيطرة أكبر على بيئتك. عند التسوق لشراء أغراض مثل غسالات الأطباق ومكيفات الهواء والمكانس الكهربائية والأدوات الكهربائية ، ابحث عن المنتجات التي تؤكد على التشغيل الهادئ. قم بإيقاف تشغيل التلفزيون والموسيقى والأجهزة الأخرى عندما لا تستخدمها بنشاط.

3 - تدرب على تقنيات الاسترخاء

يمكن أن يساهم فقدان السمع في القلق ، لكن العكس يمكن أن يكون صحيحًا أيضًا. يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تسريع فقدان السمع المرتبط بالعمر ، لذا فإن تعلم التحكم في التوتر يمكن أن يفيد سمعك. حتى إذا كنت تعاني بالفعل من ضعف شديد في السمع ، فقد تساعد تقنيات الاسترخاء في تقليل مخاطر إصابتك بمشكلات الصحة العقلية مثل القلق.