175 مواطنا يعرضون مطالبهم وشكاواهم خلال اللقاء الجماهيرى بسوهاج

وقد بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة، اليوم، 175 مواطن، من مختلف مدن وقري المحافظة، حيث تنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وشكاوى لطلب معاش تكافل وكرامة، وطلبات لتوفير فرص عمل، وإقامة أكشاك، وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة، وإيجاد الحلول المناسبة لها.