10 معلومات عن مستشفى العبور العام.. على مساحة 17 ألف متر وتضم 220 سريرًا

القليوبية إبراهيم سالم

قطاع الصحة من القطاعات التي نالت اهتماما كبيرا من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم إنشاء العديد من المستشفيات في إطار تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، وكان لمحافظة القليوبية نصيب كبير من تلك المستشفيات، وأيضا مدينة العبور والتي تلقب بـ"عروس المدن الجديدة"، والتي تشهد إنشاء مستشفى العبور العام.

وفيما يلي نرصد أبرز المعلومات حول المستشفى الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:

- مشروع إنشاء مستشفى العبور العام بخط 10 بالتبة الفاصلة بين الحي الثالث والثامن.

- تبلغ القدرة الاستيعابية للمستشفى 220 سريرا.

- المستشفى أكبر وأحدث صرح طبي متكامل بالغ الأهمية سيضاف إلى منظومة الصحة بمدينة العبور.

- المستشفى عبارة عن عدة مباني مقامة على مساحة 17 ألف م2.

- يضم المستشفى 27 سرير عناية مركزة.

- وكذلك 20 ماكينة غسيل كلوي و20 حضانة أطفال.

- تضم المستشفى غرف العمليات وقسم المناظير وقسم رعاية وجراحة قلب.

- يضم مجموعة معامل متكاملة وبنك الدم.

- يضم عدد من العيادات الخارجية التي تغطي كافة التخصصات بالإضافة إلى الأسنان والعلاج الطبيعي وقسم الطواريء والإنعاش ومشتملاته.

- يضم قسم أشعة يشمل الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية.