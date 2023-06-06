‫ القصير يستقبل مستشار منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" لبحث المشروعات المشتركة

كتبت أسماء نصار

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي دان جوستافسون مستشار المدير العام للفاو بروما، وبحث معه المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة الدولية وذلك بحضور د. عبد الحكيم الواعر مدير المكتب الإقليمي للفاو بالقاهرة.

أشاد "القصير" بالتعاون وزارة الزراعة والفاو في المشروعات المشتركة وكذا التعاون الذي تم لإطلاق مبادرة التحول المستدام للأنظمة الغذائية والزراعية FAST خلال مؤتمر المناخ ال COP27، على أن يتم تقديم الدعم المطلوب لوضع المبادرة على أولويات مؤتمرات المناخ القادم الـ COP 28، كما أكد على ضرورة التركيز على قصص النجاح المشترك بين وزارة الزراعة ومنظمة الفاو، ونشر هذه التجارب وتعميم تطبيقها في مختلف الدول.

أشار القصير إلى ضرورة التعاون مع المنظمة الدولية في مجال الإنذار المبكر وآلية التعامل مع الخسائر التي تنشأ عن الأحداث المناخية، وكذا التعاون في الرصيد الكربوني من حيث آليات حسابه وتنفيذه واعتماد الشهادات الخاصة به، والتسويق الجيد لزراعة القصب بنظام الشتل والتي تحظي باهتمام من الدولة المصرية لتعميم تطبيقها بالتوازي مع تطبيق طرق الري الحديث لترشيد المياه، ‏وزير الزراعة، وشدد على أهمية التعاون مع الفاو لدعم مركز الأقصر التنسيقي، والذي يهدف إلى تعاون الجنوب الجنوب لبناء القدرات وتوفير نماذج التنمية الزراعية التي تحقق وضع اقتصادي واجتماعي أفضل للمزارعين، وكذا بناء القدرات للأشقاء الأفارقة.

من جانبه أكد "جوستافسون" أهمية الدولة المصرية بالنسبة لمنظمة الفاو حيث يعد مكتبها الإقليمي بالقاهرة من أقدم مكاتب المنظمة في المنطقة والذي أنشئ عام 1974 مما يعكس الدور المحوري التاريخي للزراعة المصرية، كما أعرب عن سعادته البالغة وفخره واعتزازه بزيارة مقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووصفه بالصرح التاريخي، وينم عن الأهمية التاريخية للدولة المصرية وقطاعها الزراعي.