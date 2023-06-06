‫الرى: تأهيل شبكة المجارى المائية بشكل دائم لضمان قدرتها على إمرار التصرفات المطلوبة

كتبت أسماء نصار

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الرى ، وفداً من شركة "روبيكون للمياه" الأسترالية لمناقشة أوجه الاستفادة من امكانات الشركة فى خدمة أعمال الوزارة .

واستعرض سويلم أعمال وأنشطة الشركة في مجال تنفيذ منشآت الرى وأجهزة التحكم والقياس الآلي وتصميم وتنفيذ أنظمة التشغيل والإدارة، موجهاً بتشكيل مجموعة عمل من المختصين بوزارة الموارد المائية والرى وشركة روبيكون للنظر في مدى إمكانية تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين .

وصرح سويلم أن قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية ، حيث تعمل الوزارة على إتخاذ الإجراءات التى تحقق زيادة في الإنتاج الزراعى من خلال تطوير وتحديث كافة عناصر المنظومة المائية ، وإنعكاس ذلك على تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والغذاء .

وأوضح أن الوزارة تعمل على تأهيل وتطهير شبكة المجارى المائية بشكل مستديم لضمان قدرة هذه المجارى المائية على إمرار التصرفات المطلوبة، مع إجراء أعمال الصيانة والتحديث الدورية لكافة منشآت الرى المختلفة سواء المنشآت المائية الكبرى أو قناطر أفمام الترع وقناطر الحجز والسحارات والبدالات بإجمالى 50 ألف منشأ مائى بمختلف محافظات الوادى والدلتا .

وأضاف أن أعمال الصيانة الدورية لعناصر المنظومة المائية ( ترع – مصارف – محطات رفع – منشآت مائية ) تعمل على رفع كفاءة إستخدام المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وتخفيض تكاليف التشغيل من خلال تحقيق القياس والتحكم الدقيق في المياه وتحسين إمداد الأراضى الزراعية بالمياه بالتوقيت والكمية المناسبة .