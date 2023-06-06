وكيل "صحة الإسكندرية" تتفقد بعض المنشآت الطبية وتوجه بتحسين الخدمة للمرضى

الإسكندرية جاكلين منير

تفقدت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية مكتب صحة سيدي جابر، وكان في استقبالها، الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الشئون الوقائية، والدكتورة عبير عنان مدير منطقة شرق الطبية، والدكتورة سارة راضي مدير مكتب الصحة.

يأتى ذلك استكمالاً لتنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتفقد سير العمل بالمنشآت الصحية.

وتابعت وكيل الوزارة سير العمل في غرفة التطعيمات، وتأكدت من تسجيل كل الحالات على النظام الإلكتروني الخاص، وكذلك تسجيل المواليد والوفيات.

وتفقدت أعمال الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتابعت تقديم المشورة الصحية، وتوافر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة المناسبة لكل حالة، وتفقدت أيضًا الصيدلية والمكاتب الإدارية و الوقوف على الحالة الإنشائية للوحدة.

ثم توجهت والوفد المرافق لها لتفقد سير العمل في مستشفى طلبة سبورتنج وكان في استقبالها الدكتور أيمن كامل مدير فرع التأمين الصحي لشمال غرب الدلتا، والدكتور محمد خميس جمعة مدير عام المستشفى.

وتفقدت الأقسام الداخلية بالمستشفى والعناية المركزة ووحدة المبتسرين والمعامل الطبية، واستمعت لمقترحات الأطباء من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

وأشادت بالمجهود الواضح لجميع العاملين بالمستشفى ونظام التشغيل والجودة ومكافحة العدوى والتميز في القيام بأدق العمليات الجراحية تحت الإدارة المتميزة.

وأكد دكتور محمد خميس مدير المستشفى على التعاون مع المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية من أجل تقديم أفضل، وأسرع خدمة للمرضى بهدف تكامل الخدمات الصحية بين مختلف مقدمي الخدمة بالمحافظة.