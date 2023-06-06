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وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: سنحدد حجم كارثة انفجار سد كاخوفكا الأيام المقبلة

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 11:27 م
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: سنحدد حجم كارثة انفجار سد كاخوفكا الأيام المقبلة جريفيث
كتب أحمد عرفة

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بدأت منذ قليل فعاليات جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في أوكرانيا، وبثت قناة القاهرة الإخبارية، فعاليات تلك الجلسة المنعقدة.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولي :"سنحدد حجم كارثة انفجار سد كاخوفكا خلال الأيام المقبلة".

وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة :" 40 بلدة غمرتها المياه في خيرسون جراء تفجير سد كاخوفكا"، متابعا :"هناك عواقب وخيمة من الكارثة الناجمة عن تفجير سد كاخوفكا".

وأوضح مارتن جريفيث، أن الوضع الإنساني في أوكرانيا يتدهور بسبب تفجير سد كاخوفكا، مضيفا :"سنعمل على تقديم المساعدات للمتضررين من انفجار سد كاخوفكا".

 


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