وفاة غامضة داخل السجن لعميل سابق بـ"إف بى آى" تجسس لصالح روسيا 20 عاما

كتبت ريم عبد الحميد

أعلنت السلطات الأمريكية وفاة عميل الإف بى أى السابق روبرت هانسين، الذى كان يقضى حكما بالسجن مدى الحياة بعد أن تمت إدانته بالتجسس لصالح روسيا. وتم العثور على هانسين ميتا داخل زنزانته أمس، الاثنين، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتم الحكم على هانسين، البالغ من العمر 79 عاما، فى عام 2002 بعدما أقر بذنبه فى التجسس لصالح الاتحاد السوفيتى ثم روسيا على مدار 20 عاما.

وعثر العاملون بالسجن على هانسين فاقدا للوعى داخل زنزانته، وبدأوا معه إجراءات الإنقاذ لكن دون نجاح. ولم تكشف سلطات السجن عن سبب الوفاة.

وانضم هانسين للإف بى أى فى عام 1976، وبدأ يبيع المعلومات السرية للاتحاد السوفيتى فى عام 1985، وفقا لموقع الإف بى أى.

وبحلول وقت اعتقاله عام 2001، كان قد تقاضى أكثر من 1.4 مليون دولار نقدا وتمويلات بنكية وماسات، مقابل الكشف عن العديد من المصادر البشرية والأدوات الاستخباراتية والوثائق السرية الأمريكية.

وكان محققوا الإف بى أى قد عملوا على مدار سنوات للكشف عن الجاسوس الموجود وسط صفوفهم. وفى الأسابيع التى سبقت اعتقاله فى فبراير 2001، كان نحو 300 شخص يعملون على التحقيق ويراقبون هانسين، وفقا للإف بى أى.

وقام فريق الاعتقال بالقبض على هانسين بعد الإمساك به وهو يقوم بتسليم مواد سرية فى حديقة فى فرجينيا.