وفاة المهندس مصطفى الرفاعى وزير الصناعة الأسبق.. ووزير البترول ينعيه

كتبت -مروة الغول

نعى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بمزيد من الحزن والأسى فقيد قطاع البترول والصناعة المصرية، المهندس مصطفى الرفاعى، وزير الصناعة الأسبق، أحد الرواد البتروليين المؤسسين لعدد من الكيانات البترولية العملاقة ومنها الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى)، سائلاً الله العلى العظيم أن يتغمد فقيدنا الغالى برحمته وعفوه وأن يجعل ما قدمه من جهد وعلم شفيعاً له، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.