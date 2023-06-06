اليوم السابع
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وفاة الدكتور عاصم الشريف عميد طب جامعة الأزهر الأسبق

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 12:06 م
وفاة الدكتور عاصم الشريف عميد طب جامعة الأزهر الأسبق الدكتور عاصم الشريف عميد طب الأزهر الأسبق
الشرقية- فتحية الديب

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غيب الموت، منذ قليل، الدكتور عاصم الشريف، عميد كلية الطب بجامعة الأزهر الشريف الأسبق وحفيد شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود، بعد معاناة مع المرض، وذلك بعد 10 أيام من وفاة زوجته الدكتورة زينب الرشيدى.  
 
الدكتور عاصم الشريف، أستاذ ورئيس أقسام أمراض الباطنة، بكلية الطب بجامعة الأزهر الشريف، وأول حفيد للشيخ من ابنته الكبرى "فهيمة" والذي قضى فترة دراسته فى منزل جده وكان أقرب الأحفاد لقلبه.
 
عاصم محمود الشريف" مواليد أكتوبر 1948، أستاذ ورئيس أقسام أمراض الباطنة، بكلية الطب بجامعة الأزهر الشريف، من مواليد القاهرة، تخرجت من كلية الطب جامعة الأزهر سنة 1972، وعين معيدا بالكلية وتقلد عدد من المناصب إلى أن أسند إليه منصب عميد كلية الطب جامعة الأزهر الشريف.
 
 
 
 

وفاة الدكتور عاصم الشريف

عميد كلية طب جامعة الازهر الشريف

حفيد شيخ الازهر

الامام الاكبر الدكتور عبد الحليم محمود



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