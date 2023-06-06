وفاة الدكتور عاصم الشريف عميد طب جامعة الأزهر الأسبق

الشرقية- فتحية الديب

الدكتور عاصم الشريف، أستاذ ورئيس أقسام أمراض الباطنة، بكلية الطب بجامعة الأزهر الشريف، وأول حفيد للشيخ من ابنته الكبرى "فهيمة" والذي قضى فترة دراسته فى منزل جده وكان أقرب الأحفاد لقلبه.

عاصم محمود الشريف" مواليد أكتوبر 1948، أستاذ ورئيس أقسام أمراض الباطنة، بكلية الطب بجامعة الأزهر الشريف، من مواليد القاهرة، تخرجت من كلية الطب جامعة الأزهر سنة 1972، وعين معيدا بالكلية وتقلد عدد من المناصب إلى أن أسند إليه منصب عميد كلية الطب جامعة الأزهر الشريف.