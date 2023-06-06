وسائل إعلام بريطانية: هجوم إلكترونى يستهدف مؤسسات كبرى بينها الخطوط الجوية

كتب أحمد عرفة

أكدت وسائل إعلام بريطانية، حدوث هجوم إلكترونى يستهدف عدة مؤسسات كبرى بينها الخطوط الجوية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن قراصنة روس وراء الهجوم، الذى أسفر عن تسريب بيانات آلاف الموظفين.

وفى وقت سابق، حذر مات كليفورد، مستشار رئيس وزراء بريطانيا للتكنولوجيا، أن الذكاء الاصطناعي من الممكن أن يصبح قويًا بما يكفي "لقتل العديد من البشر" في غضون عامين فقط ، معتبرا أن حتى المخاطر قصيرة المدى كانت "مخيفة للغاية" ، حيث يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على صنع أسلحة إلكترونية وبيولوجية يمكن أن تتسبب في العديد من الوفيات.