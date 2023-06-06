وزير الصناعة السعودى: مصر لاعب مهم ونطمح إلى مزيد من التعاون معها

كتب أحمد عرفة

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن مشاركة مصر بمؤتمر التعدين كانت رائعة، والأهم فيها التمثيل على أعلى مستوى، و«أهم شيء المناقشات ونوعية المشاركات، ونعتبر مصر شريك فى هذا المؤتمر، ومصر لاعب مهم وأساسي ونطمح إلى المزيد من التعاون».

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذى تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «الاستعدادات لمؤتمر العام المقبل على قدم وساق، ومعظم الشركات العالمية الكبرى شاركت على أعلى مستوى في المؤتمر الماضي، والشركات المقدمة للخدمات والبنوك الاستثمارية والشركات المقدمة للتقنيات والمراكز البحثية كذلك».

وتابع: «كان التحدي أن يكون المؤتمر بنسخته المقبلة بنفس المستوى».