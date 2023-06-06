وزير الصحة الأسبق: مصر اجتازت عقبة فيروس سى وتحملت التكلفة بالكامل

أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر الطبي الأفريقي، إن إعادة هيكلة القطاع الطبي في أي دولة يحتاج مجهود ووقت كبير وإمكانيات ضخمة، موضحا أنه في ظل الظروف الصعبة اجتازت مصر عقبة فيروس سي، على الرغم من التكلفة، فالدولة تحملت التكلفة بالكامل، فكان القضاء على فيروس سي هدف رغم الظروف.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عب قناة الحياة، مع الإعلامي محمد شردي، أن القارة الإفريقية لديها معاناة في القطاع الطبي في مجالات متعددة، وهناك 3 أمراض الدرن والملاريا ونقص المناعة المكتسبة، فالخطط الوقائية متراجعة بنسبة كبيرة، وهناك تفشي الأمراض في بلاد إفريقية متعددة، وأزمة كوفيد وعدم وجود عدالة في توزيع اللقاحات.

وأشار إلى مصر تستعيد الريادة بأن تكون مصر بوابة للقارة الإفريقية، موضحا أنه في سنوات عديدة تركت الساحة بإفريقيا لبلاد أخرى، من الهند والصين وأصبح الإمداد الدوائي لهما يغطي القارة الإفريقية، ومصر تحتاج لأن تعود بقوة، ولدينا الإمكانيات لتعود الأمور إلى ما كانت عليه وأفضل بكثير.