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وزير الدفاع الروسى: مقتل 71 جنديا روسيا فى هجوم أوكرانى

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 05:37 م
وزير الدفاع الروسى: مقتل 71 جنديا روسيا فى هجوم أوكرانى شويجو
كتب أحمد عرفة

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قال سيرجو شويجو، وزير الدفاع الروسي، إن القوات الأوكرانية حاولت التقدم أمس الأول على 7 محاور وتم التصدي لها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف وزير الدفاع الروسي: مقتل 71 جنديا روسيا في هجوم أوكراني.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أن الانفجار الذى وقع فى سد "نوفا كاخوفكا" فى مدينة خيرسون لم يتسبب فى أى تهديد لإمدادات الكهرباء فى البلاد.

وأفادت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة "أوكرنفورم" الأوكرانية - بأن الانفجار لم يؤثر بشكل مباشر على أنظمة الطاقة فى أنحاء البلاد، لكن إمدادات الطاقة الإقليمية معرضة للخطر بسبب الفيضانات.

وتابع البيان "لا يوجد أي تهديد لاستقرار التيار الكهربائى، الكهرباء المولدة كافية لتغطية احتياجات المستهلكين .. إلا أن ما يقرب من 12 ألف شخص فى منطقة خيرسون يعانون من انقطاع التيار الكهربائي بسبب الفيضانات، وقد تكون هناك مشاكل في إمدادات المياه".

وعلى صعيد متصل، أوضحت الوزارة أنه لا يوجد تهديد مباشر لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية على الرغم من الانخفاض التدريجي في مستوى المياه في أحواض تبريد الوقود المستهلك.


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