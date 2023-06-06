وزير التنمية المحلية: مصر شهدت نهضة تنموية وعمرانية غير مسبوقة

كتب على عبد الرحمن

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم فى جلسة تحت عنوان " توطين العمل على تحقيق الأجندة الحضرية الجديدة والتغير المناخى.. الطريق إلى المنتدى الحضرى العالمى (WUF12) " والتى عقدت على هامش فعاليات الدورة الثانية، لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فى مدينة نيروبى بكينيا والتى تعقد فى العاصمة الكينية نيروبى خلال الفترة من الفترة من 5 إلى 9 يونيو الجارى.

وأكد اللواء هشام آمنة فى كلمته التى ألقاها خلال افتتاح الجلسة، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى اهتماماً كبيراً بالأجندة العالمية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بنفس القدر الذى توليه على المستوى الوطنى لبناء دولة حديثة وجمهورية جديدة، مشيرًا إلى أن مصر شهدت منذ ثمانى سنوات نهضة تنموية وعمرانية واستثمارات هائلة فى البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين وبرامج قومية للعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادى غير مسبوقة، تؤهلها جميعاً لمكانة مصر الإقليمية والدولية.

وقال إن مصر دعمت باستضافتها لمؤتمر الأطراف للمناخ COP27 فى نوفمبر الماضى بمدينة شرم الشيخ، الأجندة العالمية للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، وبالأخص أجندة دول الجنوب ومنها أفريقيا التى تتأثر سلباً بتغير المناخ دون الاسهام فى التسبب فى التغيرات المناخية، حيث دعت مصر لتأسيس صندوق دعم الدول المتضررة من التغيرات المناخية، ولاتزال مصر تعمل مع المؤسسات الدولية المعنية على آليات العمل المناخى وتفعيل نتائج مؤتمر الأطراف.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن مصر تستعد لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى WUF12 فى دورته ال12 الذى سيعقد فى القاهرة أول شهر نوفمبر 2024، حيث تأتى هذه الاستضافة للبناء على اهتمام مصر بالأجندة الحضرية العالمية، بالإضافة إلى استضافة يوم المدن العالمى فى 2021، وكذلك مؤتمر الوزراء الأفارقة للإسكان والتنمية المحلية فى 2022 كأحد فاعليات الاتحاد الأفريقى فى مجال التنمية العمرانية والتنمية المحلية.

وأضاف، أن استضافة القاهرة للمنتدى الحضرى العالمى تمثل فرصة كبيرة لدمج موضوعات تغير المناخ والتنمية العمرانية، لما لهما من اتصال كبير وتأثيرات متبادلة، لافتًا إلى أن مدينة القاهرة بما لها من تراث عمرانى عريق وتطوير حضرى شامل للمناطق العشوائية والأحياء الحضرية ومشروعات التنمية العمرانية حولها مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومحاور التنمية وتطوير شبكة النقل، تمثل جميعها أرض خصبة ومادة جيدة للحوار والدراسة واستخلاص الدروس المستفادة والتى ستطرح خلال المنتدى الحضرى العالمى، وبخاصة دور الإدارة المحلية فى توطين العمل على التغير المناخى والأجندة الحضرية الجديدة.

وأشار إلى أنه خلال جلسة اليوم سيتم عرض ما يمكن عمله من الآن على الطريق نحو المنتدى الحضرى العالمى فى نوفمبر 2024 والذى يعتبر ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى، لافتاً إلى أنه سيكون فرصة لعرض التجربة العمرانية المصرية الرائدة التى تحققت تحت قيادة الرئيس السيسى.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن المشاركة المصرية فى فعاليات الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى دورتها الثانية يأتى فى إطار استعداد مصر لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة، WUF12 فى عام 2024، وهو الحدث الذى يعد من أهم الفعاليات التى يشهدها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بوصفه الجمعية العامة والتى تعقد دورتها الثانية بعد الدورة الأولى التى عقدت فى ديسمبر 2018.