اليوم السابع
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وزارة العمل تعلن توافر فرص عمل لذوى الهمم بالقاهرة

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 04:08 م
وزارة العمل تعلن توافر فرص عمل لذوى الهمم بالقاهرة مديريه عمل القاهرة
كتبت آية دعبس

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أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة عن توفير 26 فرصة عمل لذوى الهمم للعمل فى شركتين، في تخصصات مختلفة وبرواتب مجزية ، للشباب من حملة المؤهلات العليا، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتلك الفئة وتوفير برامج تدريب مناسبة وفرص عمل لائقة لدمجهم في سوق العمل والمشاركة في التنمية في إطار توجيهات القيادة السياسية بدمج وتدريب وتشغيل ذوى الهمم.
 
وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، في تقريره الذى تلقته الوزارة انه بالتنسيق مع الشركات تم توفير تلك الفرص لذوى الهمم الحاصلين على مؤهلات عليا مناسبة ممن لديهم خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تخصص السوشيال ميديا ولا تقل عن 5 سنوات في تخصصات المسؤول الإلكتروني والمواد الموسوعية، وبالنسبة لخدمة العملاء أن يكون المتقدمين بلا إعاقة ذهنية وأن تكون حواس البصر والسمع التخاطب سليمة واحتراف احد اللغات الأجنبية سواء كانت الانجليزية، الألمانية، الهولندية.
 
وأضاف مدير المديرية أن باقي التخصصات يشترط فيها إجادة اللغة الانجليزية بمستوى جيد ومهارة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وواسعي الثقافة، وإجادة التعامل مع البرامج التعليمية، ويتم التقديم للحصول على تلك الفرص من خلال ديوان مديرية العمل بالقاهرة وعنوانه 27 شارع عين شمس برج الفتح أمام سوبر ماركت الفرجانى ومحطة مترو حلمية الزيتون.

وزارة العمل

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