وأفادت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة "أوكرنفورم" الأوكرانية - بأن الانفجار لم يؤثر بشكل مباشر على أنظمة الطاقة فى أنحاء البلاد، لكن إمدادات الطاقة الإقليمية معرضة للخطر بسبب الفيضانات.

وتابع البيان "لا يوجد أي تهديد لاستقرار التيار الكهربائى، الكهرباء المولدة كافية لتغطية احتياجات المستهلكين .. إلا أن ما يقرب من 12 ألف شخص فى منطقة خيرسون يعانون من انقطاع التيار الكهربائي بسبب الفيضانات، وقد تكون هناك مشاكل في إمدادات المياه".

وعلى صعيد متصل، أوضحت الوزارة أنه لا يوجد تهديد مباشر لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية على الرغم من الانخفاض التدريجي في مستوى المياه في أحواض تبريد الوقود المستهلك.