اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 يونيو 2023 12:42 م
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هيئة الشراء الموحد: ربط جميع مخازن الوحدات الصحية بمنصة حكومية

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 12:11 م
هيئة الشراء الموحد: ربط جميع مخازن الوحدات الصحية بمنصة حكومية بهاء الدين زيدان
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، إن المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني يمثل منبرا يتلاقى فيه جميع الخبراء في مجال الرعاية الصحية من جميع دول العالم لتبادل الخبرات وعقد الصفقات والاطلاع على كل ما هو حديث في مجال الرعاية الصحية.
 
أضاف رئيس هيئة الشراء الموحد في كلمته خلال افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي:"لقد كان لرعاية الرئيس السيسي بالمؤتمر الإفريقي الأول الدور الكبير في نجاحه مما كان له من عظيم الأثر على التعاون بين مصر والأشقاء الأفارقة في المجال الطبي، كما سيكون لرعاية وتشريف الرئيس السيسي المؤتمر الثاني رسالة على حرص مصر على هذا التعاون مما ينعكس على رؤية إفريقيا 2063 في المجال الطبي" .
 
وعرض زيدان، تجربة الهيئة المصرية للشراء الموحد وما أنجزته من التكاليف الصادرة من قبل الرئيس السيسي بهذا الشأن، وقال إن "الرئيس السيسي كان قد كلفنا بسبعة تكليفات رئيسية وهي الحوكمة من خلال رقمنة عمليات الشراء والإمداد، وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة، وتقييم الاحتياجات من خلال التكنولوجيا الطبية، وإدارة الأصول من الأجهزة والمعدات الطبية، واستدامة سلاسل الإمداد وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة، وتوطين الصناعة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي .
 
وأوضح أن الحوكمة تمت من خلال منصة حكومية قامت بها الهيئة لربط جميع مخازن الوحدات الصحية على مستوى القطاع الحكومي مع عمليات رقمنة للتوريد والشراء مما أدى إلى تكويد جميع المنتجات بالكود العالمي الموجود على المنصة.
 

الرئيس السيسي

السيسي

المؤتمر الطبي الأفريقي

Africa Health ExCon

المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني



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