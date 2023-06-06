هاتف HUAWEI nova 10 SE رسميًا فى مصر بشاشة 6.67 بوصة

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك، عن إطلاق هاتف HUAWEI nova 10 SE الجديد كلياً، والذي يتميز بتصميم حلقة المدار النجمي ونظام التصوير بدقة 108 ميجابكسل، ليعطي المستخدمين أفضلية لالتقاط لحظات لا تنسى مع شاشة HUAWEI Full-view مقاس 6.67 بوصة، المميزة من هواوي والتي تأتي بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز لمشاهدة فيديوهات وتجربة لعب لا مثيل لها. كما يدعم الهاتف تقنية الشحن فائقة السرعة - HUAWEI SuperCharge الرائدة في الصناعة بقدرة 66 واط ويأتي ببطارية تدوم طويلاً بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، ليدوم ليوم كامل بدون قلق.

ويأتي مع ميزات تصميم جديدة مثل الحلقات المزدوجة التي تزين الوحدة لإنتاج لمعان مرصع بالنجوم. يكشف نظام التصوير في الهاتف بدقة 108 ميجابكسل عن مستويات جديدة من التفاصيل، مما يمنح مستخدمي هواتف HUAWEI nova الأدوات التي يحتاجونها لالتقاط ومشاركة تجارب الحياة في جميع الأوقات. يدعم الهاتف الذكي تقنية الشحن فائقة السرعة - HUAWEI SuperCharge الرائدة في الصناعة بقدرة 66 واط ويأتي ببطارية تدوم طويلاً بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة. بالإضافة إلى ذلك، يأتي هاتف HUAWEI nova 10 SE مزودًا بشاشة OLED HUAWEI Full-view مقاس 6.67 بوصة، والتي تتميز بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس يصل إلى 270 هرتز، التي تعيد إنتاج محتوى ساطع ومفصل بدقة متناهية لمشاهدة سلسة وغامرة.

تم إنشاء هذه السلسة على أساس التكنولوجيا المبتكرة، حيث يسعى كل جيل من سلسلة هواتف HUAWEI nova إلى تمثيل أيديولوجية قطعة تقنية مبتكرة تتميز بتصميم عصري وكاميرات قوية وأداء ممتاز وتقدم تجارب تفاعل ذكية. اعتبارًا من يوليو 2022، جمعت سلسل هواتف HUAWEI nova أكثر من 200 مليون مستخدم حول العالم. الآن، تدخل سلسلة HUAWEI nova في جيلها العاشر معترفًا بحب جيل الألفية للتصوير الفوتوغرافي كوسيلة للتواصل وحتى إعادة اكتشاف الجمال والتعجب الموجود من حولهم. تتميز سلسلة هواتف HUAWEI nova 10 بتجربة تصوير مطورة، والتي تسمح للمستخدمين بتسجيل حياتهم اليومية والتعبير عن أنفسهم بثقة متجددة بالنفس.

سيتم طرح هاتف HUAWEI nova 10 SE، حيث سيكون متاحًا بألوان مبهجة مثل اللون رقم 10 – Colour No. 10، واللون الأسود النجمي – Starry Black والأخضر النعناعي – Mint Green والفضي النجمي – Starry Silver. اللون رقم 10. يصور جماليات رائعة وأنيقة. يلمع تصميم Star Orbit Ring ويضيء تحت الأضواء، مع لمعة شبيهة بالماس.

أنيق بتصميم Star Orbit Ring بمظهر رائع

يأتي هاتف HUAWEI nova 10 SE بثلاثة ألوان جريئة وشابة: اللون رقم 10 – Colour No. 10، والأخضر النعناع – Mint Green، والأسود النجمي – Starry Black، تمثل الثلاثة ألوان جماليات مميزة. اللون رقم 10 كلون من ألوان التكنولوجيا والأزياء، يتناسب تمامًا مع الغطاء الخلفي الفضي، بالإضافة إلى تصميم Golden Star Orbit Ring وشعار nova، مما يرتقي بالجمال إلى آفاق جديدة من النجوم.

يرث هاتف HUAWEI nova 10 SE تصميم Star Orbit Ring الأيقوني الذي شوهد في هواتف HUAWEI nova السابقة، لكنه يفعل ذلك مع لمسة أنيقة، بحلقات مزدوجة تزين بشكل رائع وحدة الكاميرا. يلمع تصميم Star Orbit Ring ويضيء تحت الأضواء، مع لمعة شبيهة بالماس. الميزة الأخرى التي تبرز في تصميم الهاتف هي عملية Starry Flash Craft الخاصة بالغطاء الخلفي، والتي تتميز بتقنية معالجة الحصى الخاصة، وسطح غير لامع يشبه الكريستال، مما ينتج عنه مظهر وإحساس بلوري للهاتف. تعمل عملية الطلاء المضاد لبصمات الأصابع (AF) على مقاومة اللطخات والزيوت والماء، مما يجعل السطح شديد المقاومة للتآكل والخدوش اليومية. بالإضافة إلى ذلك، وضح لنا هاتف HUAWEI nova 10 SE أنه في بعض الأحيان تصبح القلة في الواقع كثرة. مع تصميم فائق النحافة ووزن يبلغ 184 جم وسُمك 7.39 مم فقط، من المؤكد أن الهاتف سينزلق في الجيوب وراحة ايادي المستخدمين بكل سهولة.

كاميرا بورتريه عالية الوضوح بدقة 108 ميجابكسل لالتقاط كل التفاصيل

لطالما حظيت سلسلة هواتف HUAWEI nova بالثناء على جهودها في تحسين تقنية التصوير الفوتوغرافي الهائلة. يأتي كل جيل جديد من الهواتف مع تطورات جديدة مهمة، ويواصل هاتف HUAWEI nova 10 SE هذا الإرث، من خلال نظام التصوير بدقة 108 ميجابكسل، وخوارزمية الانصهار متعدد الإطارات في مجال تنسيق RAW لتوفير أداء متعدد الاستخدامات عبر مجموعة واسعة من سيناريوهات التصوير. سواء كنت في بيئة مضاءة جيدًا أو ضعيفة الإضاءة، في الداخل أو في الهواء الطلق، أو في وجود مشهد مضاء من الخلف أو من الأمام، يمكنك أن تطمئن إلى أن هاتف HUAWEI nova 10 SE يتفوق دائمًا.

تتفاعل خوارزمية الانصهار متعدد الإطارات في مجال تنسيق RAW مع تقنية تقليل الضوضاء متعددة الإطارات بالهاتف وأجهزة الاستشعار عالية الدقة لضمان أن الصور من جميع الأنواع تتميز بضوضاء أقل للصور. تتميز الصور الملتقطة في بيئات ضعيفة الإضاءة، مثل المشاهد الليلية، بضوضاء أقل للصورة، وسطوع محسن، ونطاق ديناميكي متزايد، مما يكشف عن التفاصيل التي ربما لم يلاحظها أحد من قبل. يحدد هاتف HUAWEI nova 10 SE تلقائيًا البيئات ذات الإضاءة الخلفية ويزيد التباين لتحسين تجربة التصوير. عند تمكين وضع الدقة عالية الوضح HDR، تتميز الصور الشخصية الملتقطة في بيئات الإضاءة الخلفية بمستوى عالٍ من الوضوح، مع تعبيرات وجه بيّنة وتفاصيل واضحة بشكل عام.

يحتوي هاتف HUAWEI nova 10 SE أيضًا على كاميرا أمامية بزاوية تصوير عريضة بدقة 16 ميجابكسل، والتي تأتي بميزة تجميل مدعمة بالذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا لصور السيلفي. تحافظ تقنية اندماج البكسل 4 في 1 على صور سيلفي مذهلة في بيئات الإضاءة المنخفضة، وتتحول الكاميرا تلقائيًا إلى وضع الزاوية الواسعة عند الحاجة، لتوسيع مجال الرؤية حتى 90 درجة للصور الجماعية، مما يسمح للجميع بالتواجد في الصورة.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم هاتف HUAWEI nova 10 SE ميزة Dual-View Video، والتي تسمح لك بتصوير المشاهد مع عرض الشاشة منقسمة، والتقاط ردود أفعالك بينما تكشف المشهد أمامك - منظورتان في نفس الوقت. هناك أيضًا ميزة التسجيل الأمامي / الخلفي المستمر التي تقوم بالتبديل بسلاسة بين الكاميرات الأمامية والخلفية، لضمان بقاء اللقطات دون انقطاع وتسجيل كل شيء في ملف فيديو واحد، التي تجعل إنشاء المحتوى ومشاركته أمرًا سهلاً وخاليًا من الهموم.

أخيرًا، مع ميزة Remote Shutter، يمكنك إقران هاتف HUAWEI nova 10 SE بسلاسة مع ساعة HUAWEI WATCH 3 وسلسلة ساعات HUAWEI WATCH GT / FIT وسلسلة أساور HUAWEI Band، التي تتيح لك التقاط الصور عن بُعد عبر منتج يمكن ارتداؤه والبقاء في الصورة التي تلتقطها، دون الحاجة إلى طلب المساعدة من شخص غريب ليلتقط لك صورة.

عمر بطارية قوي وألعاب رائعة واتصالات ذكية

يأتي هاتف HUAWEI nova 10 SE ببطارية جديدة ومحسّنة، وقدرات ألعاب، وميزات ترفيهية، واتصالات ذكية، مما يوفر التجارب المبهجة التي يتوقعها مستخدمو اليوم الشباب. يدعم هاتف HUAWEI nova 10 SE تقنية HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط ويأتي ببطارية تدوم طويلاً بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة. مع مضخة شحن مزدوجة الجهد جديدة تمامًا وتقنيات البطارية ثلاثية علامات التبويب، يمكنك شحن البطارية إلى أقصى سعة في أقل من 38 دقيقة. وفقًا لاختبارات معامل هواوي، تدعم البطارية المشحونة بالكامل ما يصل إلى 12 ساعة متتالية من بث الفيديو عبر الانترنت، والتي تمنح المستخدمين راحة البال عند الخروج.

فيما يتعلق بالألعاب، يأتي هاتف HUAWEI nova 10 SE مزودًا بتقنية Touch Turbo، التي تعزز استجابة اللمس للشاشة.

شاشة OLED HUAWEI FullView مقاس 6.67 بوصة

يأتي هاتف HUAWEI nova 10 SE مزودًا بشاشة OLED HUAWEI FullView مقاس 6.67 بوصة تدعم تعديلات السطوع التلقائية بمستوى 10K، والتي تقوم بمعايرة سطوع الشاشة وفقًا لظروف الإضاءة. يتم أيضًا تقليل وحدات البكسل الفرعية الزرقاء داخل الصور من خلال تدخل الأجهزة والبرامج المتطورة، مما يقلل من إجهاد عينيك في الليل. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف إشعارات Always-on-Display (AOD)، مما يعني أنك ستشاهد الإشعارات الأساسية مثل الوقت ومستوى البطارية حتى إن كانت الشاشة مغلقة. يدعم هاتف HUAWEI nova 10 SE أيضًا شاشة P3 ذات التدرج اللوني الواسع، والتي تقدم ألوانًا سينمائية زاهية، مع تباينات قوية بين مناطق الضوء الفاتح والداكن. أخيرًا، يدعم هذا الهاتف الذكي من الفئة المتوسطة المدى شاشة بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يصل إلى 270 هرتز، مما يضمن استجابة عالية للمس، سواء كان المستخدمون يتصفحون الويب أو يشاهدون مقاطع الفيديو أو يقومون بعمليات مثل إيقاف تشغيل الصوت مؤقتًا.

تجربة مستخدم ملهمة ورؤية

بفضل ميزات الجهاز الفائق - Super Device، قامت هواوي بدمج قوائم مختلفة في لوحة التحكم بضغطة بسيطة، ويمكن للمستخدمين استكشاف لوحة التحكم والوصول السريع إلى تشغيل الصوت وإعدادات Wi-Fi و Bluetooth، بالإضافة إلى تسهيل التحكم في أجهزة متعددة كما لو كانت تتحكم في جهاز واحد فقط.

مع وظيفة نظام الملفات الموزعة – Distributed Files، يمكن لهاتف HUAWEI nova 10 SE أن يعمل أيضًا كوحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكيًا بجهاز الحاسوب، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين الوصول إلى الملفات التي يريدونها بسهولة أكبر من أي وقت مضى. هذا يعني أنه عندما يقوم المستخدمون بصياغة رسالة بريد إلكتروني على جهاز الحاسوب، يمكنهم إضافة ملفات الهاتف الذكي كمرفق أو عندما يرون الصورة التي يحبونها عند تصفح الإنترنت على جهاز الحاسوب، يمكنهم حفظ تلك الصورة مباشرةً على الهاتف الذكي. باستخدام هاتف HUAWEI nova 10 SE، الذي يأتي بخاصية مكالمات MeeTime ليسهل تجربة استخدام المستهلكين.