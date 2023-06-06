نيوزيلندا تطبق إجراءات جديدة ضد التدخين الإلكتروني للشباب بدءا من أغسطس

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن نيوزيلندا تتخذ إجراءات صارمة ضد التدخين الإلكتروني للشباب ، من خلال قواعد جديدة لمحاولة الحد من الأعداد المتزايدة من المراهقين الذين يمارسون هذه العادة.

وأعلنت الحكومة يوم الثلاثاء أنها ستحظر معظم السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة ، ولن تسمح بوجود متاجر السجائر الإلكترونية الجديدة بالقرب من المدارس.

وارتفع عدد المراهقين الذين يدخنون السجائر الإلكترونية في نيوزيلندا بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية ، حتى مع انخفاض تدخين السجائر إلى أدنى مستوياته على الإطلاق. وفقًا للبيانات الصادرة العام الماضي ، انخفض معدل انتشار التدخين في نيوزيلندا إلى 8% - وهي واحدة من أدنى المعدلات في العالم - لكن الارتفاع في مستخدمي السجائر الإلكترونية يوميًا كان أكبر من الانخفاض في عدد المدخنين يوميًا.

وتضاعف عدد طلاب الصف العاشر - حوالي 14 عامًا - الذين استخدموا السجائر الإلكترونية يوميًا ثلاث مرات ، من 3.1% في عام 2019 إلى 9.6% في عام 2021.

وقالت وزيرة الصحة ، الدكتورة عائشة فيرال ، يوم الثلاثاء: "الكثير من الشباب يستخدمون السجائر الإلكترونية ، ولهذا السبب نقوم بعدد من التحركات لوقف حدوث ذلك".

وأضافت "نحن بحاجة إلى تحقيق توازن بين منع الشباب من البدء في التدخين الإلكتروني وفى الوقت نفسه توفير السجائر الإلكترونية كأداة للإقلاع عن التدخين لأولئك الذين يرغبون حقًا في الإقلاع عن التدخين."

وأوضحت الصحيفة أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في أغسطس ، وتعني أن جميع أجهزة السجائر الإلكترونية المباعة في نيوزيلندا ستحتاج إلى بطاريات قابلة للإزالة أو قابلة للاستبدال - وهي خطوة قالت فيرال إنها تحد من بيع السجائر الإلكترونية الرخيصة التي تستخدم لمرة واحدة والتي تحظى بشعبية بين الشباب.