ندوة عن "كن آمناً على وسائل التواصل الاجتماعي" بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الندوة التثقيفية عن " الإستخدام الصحيح لوسائل التواصل الإجتماعي" بمركز شباب إبشان التابع لإدارة شباب بيلا، ضمن خطة النادي الثقافي بمشاركة 30 عضو من أعضاء النادي الثقافي بالمركز وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن النادى الثقافي ينظم ندوات من شأنها مخاطبة عقول الشباب و مواكبة العصر وجاء عنوان ندوة اليوم بمركز شباب إبشان، ليوضح السياسة الأساسية لإستخدام مواقع التواصل الإجتماعي ليصبح المستخدم آمن حتى لا تتعرض حساباته الشخصية للحظر أو إختراق الخصوصية، تجنّب الإفصاح عن البيانات الشخصية أو تركها متاحة للجميع، الإحتفاظ بكلمات المرور الخاصة بكل موقع وعدم الإفصاح عنها للآخرين و إنشاء كلمات مرور قوية و تغييرها بشكل دوري .

أدار اللقاء بمركز شباب إبشان ماهر أحمد، مدرب مهارات حياتية، فاعليات النادي الثقافي بكفر الشيخ، بإشراف نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب ،مدير إدارة المشروعات، من تنفيذ همت مصطفى منسق النشاط الثقافي بالمديرية.

ونظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، البرنامج التدريبي ضمن المشروع القومي للأفراد ذوى الإعاقة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، بمركزى كفر الشيخ ودسوق بمشاركة 50 لاعب ولاعبة بكل مركز.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع يقدم بنادى الإرادة والتحدي بكفر الشيخ و مركز التنمية الشبابية بدسوق للاعبين القادرون بإختلاف من ذوى الإعاقات الحركية المشاركين في ألعاب كرة طائرة جلوس، كرة القدم، تنس الطاولة، ألعاب القوى، رفع الأثقال بتواجد مدربين متخصصين في رفع قدرات اللاعبين، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن رابط إلكتروني للمشاركة بالمشروع القومي لدعوة ذوي القدرات الخاصة للإشتراك بالمراكز الرياضية .

كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة تقدم دعماً كبيراً لذوى الهمم من خلال تقديم البرامج والمشروعات المعدة لهم خصيصًا على مدار العام، لافتًا إلى وضع القيادة السياسية ملف قادرون بإختلاف فى صدارة أولويات خطة الدولة لدعم المواهب الرياضية و إعداد أبطال رياضيين يحملون اسم مصر فى المنافسات البارالمبية.



جانب من فعالية الندوة



لقاء عن كن آمناً على وسائل التواصل الإجتماعي بمركز شباب بكفر الشيخ



مشاركة ذوي الهمم في المشروع القومي للموهبة