نائب نقيب صحفيى عمان: إنجازات مصر بعد 30 يونيو لم تتحقق منذ عقود

إيمان حنا

أشاد الكاتب الصحفى العُمانى سالم الجهورى نائب رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، بما تشهده مصر من تطور، وأكد أن مصر تشهد بناء دولة جديدة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ، وأضاف قائلاً " أنا معاصر لمصر منذ مطلع الثمانينيات وأرى أن ما اتخذته مصر من خطوات وما أنجزته فى الـ10 سنوات الماضية منذ ثورة 30 من يونيو، لم يتحقق طيلة الأربعين عاما السابقة" .

وأكد الجهورى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" خلال زيارة الوفد العُمانى الحالية لمصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على إحداث تغيير كبير، وما اتخذه من خطوات طيلة السنوات الماضية، بدأت نتائجه تظهر بشكل لافت، على جميع المستويات.

وعن العاصمة الإدارية الجديدة قال الجهورى، فى تصريحاته الخاصة، أراها العاصمة التى تليق بسمعة ومكانة مصر بين الدول فى هذه المرحلة، وهى ضرورة للمرحلة الحالية، فلكل فترة سماتها ولابدأن تُوضع خطط تتفق مع الظروف لتلك المرحلة، فالعاصمة القديمة جميلة ولكنها لا تتناسب وحجم الحركة الضخمة حاليا، وهذا طبيعى فى نمو المدن والعواصم، وهذه الكثافة تستطيع العاصمة الإدارية الجدية استيعابهان وهذه العاصمة تضاهى العزاصم العالمية الكبرى .

وأضاف الجهورى: منذ سنوات كنا نرى الصحراء ممتدة فى مصر، الآن نراها تحولت إلى عمران وحركة تنمية متسارعة، مشيراً إلى أن شبكة الطرق فى مصر أصبحت تضاهى الدول الكبرى من حيث الجودة والاتساع، فالدولة تتبع المعايير الدولية فى إنشاء الطرق ، إضافة لحرصها على تطوير العنصر البشرى .

وأشار إلى لقاء جمعه مع الرئيس السيسى فى عام 2016 ، قائلا :" أسعدتنى الظروف بإجراء معه حوار مع سيادته لصحيفة عُمان، ولاحظت روح التفاؤل والثقة فيما يقول، وعلقت بذهنى عبارة ذكرها فى حديثه :" سترون مصر بعد فترة قصيرة" ، وحينما أزور مصر اليوم أرى صدق هذه العبارة، فقد أنجز الرئيس فى وقت قصير ما تحتاج بعض الدول سنوات طويلة لإنجازه، الرئيس يعمل بطريقة ديناميكية لأنه يؤمن بأنمصر تأخرت لسنوات فى الحاق بركب التطور وهو يريد استثمار الوقت لتستعيض الدولة ما فاتها فى الماضى.

وعن الجانب الاقتصادى ، أكد الجهورى أن الأزمات الاقتصادية تحدٍ يواجه جميع الدول ،ولن يكون عقبة أمام استكمال مصر إنجازاتها، فلديها من الإمكانات والثروات والبنية التحتية القوية ما يجعلها قادرة على اجتياز المرحلة بنجاح.