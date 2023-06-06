اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 يونيو 2023 11:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نائب محافظ الجيزة تتفقد التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى بالمنطقة الصناعية

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 10:01 م
نائب محافظ الجيزة تتفقد التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى بالمنطقة الصناعية جانب من الجولة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، يرافقها العميد محمد حميدو مدير مشروعات تطوير خدمات المحليات، والعميد محمد سامي بوزارة التخطيط، أعمال تطوير ورفع كفاءة المركز التكنولوجي بحي العمرانية، والتي شملت دعمه بأجهزة تكنولوجية حديثة وتجهيزه بالشكل اللائق لاستقبال المواطنين، وذلك من خلال التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. 
 
يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، ضمن خطة التحول الرقمي للحكومة المصرية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين. 
 
تفقدت نائب المحافظ خلال جولتها بالمركز، انتظام العمل وتوافد المواطنين للاستفادة من الخدمات المقدمة، مشيرة أن محافظة الجيزة حريصة على تسهيل تقديم الخدمات الحكومية وإنجاز التعاملات اليومية للمواطنين بالأحياء والمراكز والمدن، في إطار تنفيذ خطة الدولة، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنفيذ مشروع تطوير خدمات المواطنين بالمحافظة (برنامج تطوير الخدمات الحكومية). 
 
كما تفقدت نائب المحافظ تجهيزات التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية، وذلك لدعم الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات والمصانع.
 
رافق نائب المحافظ، اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية، وعلي القط رئيس جهاز المنطقة الصناعية والاستثمارية.
 
 
IMG_0225
 

 

IMG_0226
 

 

IMG_0227
 

 

 

المراكز التكنولوجية

العمرانية

الجيزة

محافظ الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة