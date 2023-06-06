ميناء دمياط يستقبل 9 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن .. بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة ، منها السفينة ( SUKHOOR ALKHALEEJ ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 190 م وعرضها 30 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 45000 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28973 طن تشمل : 19950 طن يوريا و 3300 طن كلينكر و 5723 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47304 طن تشمل : 10403 طن خردة و 3983 طن نواتج تقطير و 2588 طن كسب فول صويا و 627 طن فول صويا معبأ و 115 طن بازلاء و 1033 طن أرز معبأ و 2467 طن فول صويا صب و 1304 طن ابلاكاش و 245 طن خشب زان و 700 طن كسب صويا و 5031 طن ذرة و 3787 طن شعير و 15021 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1411 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 235 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4079 حاوية مكافئة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 161915 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 188187 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4769 شاحنة .