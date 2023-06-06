موسكو: تدمير الجزء العلوى من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية

أكد فلاديمير ليونيف رئيس إدارة مدينة نوفوكاخوفكا، صباح اليوم الثلاثاء، أن الجزء العلوى من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية دمر نتيجة قصف، دون أن يتعرض سد كاخوفكا نفسه للضرر.
وقال ليونتيف في تصريح، أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن عدة ضربات في الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي، أصابت الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية، حيث توجد الصمامات، ما أدى إلى هدمها.. أما السد نفسه فلم يتم تدميره لحسن الحظ".
وأضاف أن منسوب المياه في مقاطعة خيرسون في اتجاه مجرى نهر دنيبر، ارتفع نتيجة التدمير الجزئي لمحطة كاخوفكا الكهرومائية، بمقدار 2.5 متر.
ومن جانبه، أكد رئيس حركة "نحن مع روسيا" في مقاطعة زابوروجيا فلاديمير روجوف أن تدمير صمامات محطة كاخوفكا لا يشكل خطرا مباشرا على محطة زابوروجيا للطاقة الذرية.
من جهته أعلنت قيادة العمليات الجنوبية التابعة في الجيش الأوكرانى، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية قامت بتفجير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان القيادة القوله إنه تم تفجير المحطة من قبل القوات الروسية، حجم الدمار وسرعة وحجم المياه والمناطق المحتملة للفيضانات قيد التقييم حاليا، جميع الخدمات المعنية لاصلاحه تعمل، ويتم مراقبة الوضع."
وفي الوقت نفسه، تم نشر مقطع فيديو لتدمير على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في خيرسون.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.
وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
ومن جانبها، قالت وزارة الشئون الداخلية الأوكرانية إن قوات الشرطة وعمال الطوارئ بدأت إجلاء المدنيين من مناطق الفيضانات المحتملة مع تدفق المياه بقوة من سد "نوفا كاخوفكا" المدمر في منطقة "خيرسون" الجنوبية.
وحثت الوزارة جميع الأشخاص في منطقة الخطر على إغلاق الأجهزة الكهربائية وأخذ المستندات والضروريات والحيوانات الأليفة ومغادرة المنازل مع ارتفاع منسوب المياه في أعقاب انهيار السد.
وقال أولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون :"إخلاء السكان من المناطق الخطرة بدأ. جميع الخدمات تعمل. خدمات الطوارئ وضباط الشرطة والجيش كلها في مكان قريب. يرجى أخذ الوثائق والمواد الأساسية وانتظار حافلات الإخلاء".
وفقًا لبروكودين، ستصل المياه إلى مستوى حرج في غضون خمس ساعات، كما خاطب سكان الضفة اليسرى المحتلة مؤقتًا ، وحثهم على بذل كل جهد ممكن لإنقاذ حياتهم.
وبحسب الوزارة، فإن منطقة الخطر تشمل قرى"ميكولايفكا" و"أولهيفكا" و"ليوفو" و"تياهينكا" و"بوناتيفكا" و"إيفانيفكا" و"توكاريفكا" و"بوناتيفكا" بالإضافة إلى "بريدنيبروفسكي" و"سادوف" ومنطقة جزيرة "كورابيل" في مدينة "خيرسون".
وقد ألقى الجيش الأوكراني باللوم على روسيا في تدمير السد.
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