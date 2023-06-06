مواد غذائية تفيد مرضى السكر.. منها الخضراوات والفواكه والبطاطا

كتبت رانيا عامر

يصاب العديد من الأشخاص بمرض السكر ، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب مختلفة منها عوامل وراثية، وأخرى نتيجة كثرة تناول الحلويات بالإضافة إلى سوء التغذية، والعوامل النفسية أيضًا، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة نوفوستي.

كشف فريق من الباحثون خلال إحدى الدراسات ، بأن هناك مجموعة من الأغذية التي تعزز من مستويات السكر في الدم، كما أن هناك أيضًا مواد غذائية أخرى تعرضك الي ارتفاع معدلات السكر، لذا فيجب تجنبها والابتعاد عنها، منعا لتعرضك لأضرار صحية.

وأعلنت الدكتورة سيدا موسايفا، أخصائية الغدد الصماء والتغذية، أن على مرضى السكري السيطرة على مستوى السكر في الدم، فمن دون ذلك يتطور المرض سريعًا، وهذا من خلال اتباع نظام غذائي مناسب مع الأدوية، بتناول أطعمة تعزز من معدلات السكر.

ونصحت الأخصائية مرض السكري بتقليل الأطعمة ذات مؤشر السكر المرتفع، والأفضل التخلي عنها تماما مثل التمور والجعة والبسكويتات والمكرونة والعسل. واستبدالها بمواد ذات مؤشر سكر منخفض مثل المشمش والكمثرى والحليب والكرز الحامض والباذنجان والفطر والأفوكادو والخس وغيرها.

ومن أجل السيطرة على مستوى السكر في الدم، يجب في البداية تناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية، مثل البقوليات والفواكه واللوز والحبوب الكاملة. لأن الألياف الغذائية تخرج الكوليسترول من الجسم وهي مثل السمك تحسن عمل الجهاز الهضمي، ومستوى السكر في الدم.

وتشمل الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والالياف ، الخس والسبانخ والخضروات الورقية، التي تساعد على إخراج السموم من الجسم وتعزز منظومة المناعة وتحسن مستوى المغنيسيوم والكالسيوم والفيتامينات في الجسم. كما أن الخضروات الورقية تخفض مستوى السكر في الدم.

وتنصح الأخصائية بإضافة البطاطا الحلوة إلى النظام الغذائي لمرضى السكري، لأنها تحتوي على كربوهيدرات صعبة الهضم تخفض من امتصاص السكر، علاوة على ذلك هي غنية بالكالسيوم والفوسفور والصوديوم والحديد وفيتامينات مجموعة.