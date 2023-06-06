"مهندسون ومدرسون".. 3687 فرصة عمل فى 12 محافظة

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل ، عن وجود 3687 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، فى 49 شركة قطاع خاص في 12 محافظة منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يونيه 2023 .

وتتوافر فرص العمل فى 12 محافظة ،هي: القاهرة ، وأسيوط ، ودمياط ، والغربية، والدقهلية ، والفيوم ، والسويس ، والقليوبية ، والشرقية،والإسماعيلية، وسوهاج، وجنوب سيناء، فى التخصصات الآتية:

1- مهندسين ميكانيكا وإنتاج وكهرباء وإتصالات.

2- ومياكترونيكس.

3- محاسبين.

4- مندوبين مبيعات.

5- عمال إنتاج عضو فريق.

6- مندوبين توصيل.

7- أخصائيين اجتماعيين.

8- مدرسين جميع التخصصات.

9- اخصائيين تسويق وتمويل.

10- سكرتارية.

11- أفراد أمن بمواقع مميزة.

12- مشرفين رياض أطفال.

13- كافة التخصصات الفندقية.

14- مهن التفصيل والخياطة.

15- فنيين.

16- سائقين.

17- عمال نظافة.

18- عمال زراعيين.

وبحسب البيان، في النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لٱستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل .