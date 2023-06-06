من صحة القلب إلى علاج الإمساك.. اعرف فوائد البرقوق

كتبت ميرفت رشاد

البرقوق الأحمر الحلو مليء بالعديد من العناصر الغذائية، بصرف النظر عن كونها مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة والألياف والبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين ك ، من بين المعادن الأخرى ، فهي أيضًا جيدة للهضم وصحة القلب وصحة الجلد، يحتوي البرقوق على صفر من الكوليسترول ، ومع 1.5 جرام من الألياف لكل وجبة ، فهي مفيدة لتخفيف الإمساك وتعزيز صحة الجلد ، يمكن أن يعمل محتوى الألياف هذا أيضًا كملين طبيعي ويدعم بشرة متوهجةـ، إن وجود البوتاسيوم في البرقوق يصنفها كغذاء وظيفي لصحة القلب ، حيث تساعد هذه المغذيات في تحسين وظيفة القلب من خلال تعزيز قدرتها على الضخ، وفقا لما نشره موقع " indianexpress".



الفوائد الصحية للبرقوق 1. صحة الجهاز الهضمي: يعد البرقوق مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية ، والتي يمكن أن تعزز حركة الأمعاء المنتظمة وتمنع الإمساك .

2. خصائص مضادات الأكسدة: يحتوي البرقوق على العديد من مضادات الأكسدة ، مثل المركبات الفينولية ، والتي يمكن أن تساعد في الحماية من الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهاب في الجسم.

3. صحة القلب: البرقوق غني بالبوتاسيوم ، وهو أمر مهم للحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية. بالإضافة إلى ذلك ، قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البرقوق في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق منع أكسدة الكوليسترول في الشرايين.

4. السيطرة على نسبة السكر في الدم: على الرغم من السكريات الطبيعية ، فإن البرقوق يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض نسبيًا ، مما يعني أنه له تأثير ضئيل على مستويات السكر في الدم، ومع ذلك ، لا يزال ينصح بالاعتدال لمرضى السكري ، ومن الأفضل استشارة أخصائي الرعاية الصحية للحصول على المشورة الشخصية.

5. صحة العظام: يحتوي البرقوق على بعض العناصر الغذائية ، بما في ذلك فيتامين K الضروري لصحة العظام. يساعد هذا الفيتامين في امتصاص الكالسيوم ويعزز تمعدن العظام.