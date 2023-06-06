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مندوب روسيا: أوكرانيا دمرت سد كاخوفكا لمنفعتها العسكرية

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 11:36 م
مندوب روسيا: أوكرانيا دمرت سد كاخوفكا لمنفعتها العسكرية مندوب روسيا
كتب أحمد عرفة

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قال فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، إن أوكرانيا دمرت سد كاخوفكا لمنفعتها العسكرية.

وأضاف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولي، التي بثتها قناة القاهرة الإخبارية، أن أوكرانيا استكشفت مسبقا مواطن ضعف سد كاخوفكا لتدميره.

وتابع فاسيلي نيبينزيا، :"كييف ارتكبت جريمة بتدمير محطة الطاقة بسد كاخوفكا، وتفجير سد كاخوفكا يمكن اعتباره جريمة حرب".

وأوضح مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن الغرب وكييف سيطلقان حملة مغلوطة تتهمنا بتفجير السد، لافتا إلى أن تفجير أوكرانيا سد كاخوفكا أدى إلى كارثة بيئية.

وقال فاسيلي نيبينزيا، إن سلطات كييف تسعى لحرمان سكان القرم من المياه، موضحا أن على الغرب وكييف أن يتحملا مسؤولية كارثة تفجير السد، والغرب معتاد على عمليات التخريب.

ولفت مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة  إلى أن تفجير سد كاخوفكا هدفه إعادة تموضع الجيش الأوكراني وشن هجمات، مشيرا إلى أن أوكرانيا استكشفت مسبقا مواطن ضعف سد كاخوفكا لتدميره.

وأضاف  فاسيلي نيبينزيا، أن سلطات كييف تسعى لحرمان سكان شبه جزيرة القرم من المياه، متابعا :"سنسمع معلومات مغلوطة من كييف والغرب بشأن مسؤولية روسيا عن تفجير السد".


أوكرانيا

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الحرب الروسيه الاوكرانيه

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