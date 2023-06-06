مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق

كتب لؤى على

نعى الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية ، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة الأسبق، الذي وافته المنية ليلة أمس.

وتوجَّه المفتي بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن ينزله منازل الأبرار والصالحين، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وكان قد نعى مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة الأسبق ، الذى وافته المنية مساء أمس.

وأكد مجلس الوزراء، أن الدكتور أحمد عماد الدين كان واحدا من أبرز المسئولين الذين أسهموا بإسهامات جليلة للنهوض بمستوى الرعاية الصحية للمواطنين، كما ساهم في وضع خطة لتطوير المستشفيات الحكومية خلال توليه المسئولية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: لقد فقدنا أحد الأساتذة المتميزين فى العلوم الطبية، قبل أن نفقد زميلا فى مجلس الوزراء، فقد كان الراحل الكريم واحدا من أعلام كلية الطب بجامعة عين شمس، نهل من علمه الكثيرون، وأسهم أيضا بعلمه وجهده فى علاج الكثيرين من أبناء الشعب المصرى.

وتقدم مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم.. ولكل زملائه في مجال الطب والرعاية الصحية. داعيا المولى أن يتغمده بواسع فضله ورحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.