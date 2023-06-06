مفتي الجمهورية يصل العاصمة بلجراد فى مستهلِّ زيارته الرسمية إلى صربيا

كتب لؤى على

وصل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى العاصمة الصربية بلجراد، في زيارة رسمية تبدأ اليوم وتستمر حتى 9 من يونيو، حيث يلتقي برئيس الجمهورية الصربي، وعدد من كبار الشخصيات الرسمية والدينية.

وكان في استقبال المفتي عند الوصول الشيخ مصطفى سباهيتش مفتي بلجراد، و السفير باسل صلاح السفير المصري في بلجراد، وممثلون عن وزارتَي العدل والشئون الدينية في صربيا.

ومن المرتقب أن يلتقي الدكتور شوقي علام برئيس الجمهورية الصربي ألكسندر فوتشيتش، وعدد من كبار الشخصيات الرسمية والدينية، حيث يلتقي بكلٍّ من إيفيتسا داتشيتش، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي، والدكتور فلاديمير روجانوفيتش، مدير إدارة التعاون الدولي مع الكنائس والمجتمعات الدينية، و فلاديمير أورليتش، رئيس الجمعية الوطنية لصربيا بمقر البرلمان الصربي.

‎كما يلتقي الشيخ مولود دوديتش رئيس المشيخة الإسلامية في صربيا، و مفتي بلجراد الشيخ مصطفى سباهيتش، والبطريرك بورفيريا بيتريتش، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية لصربيا، وسيجتمع أيضًا حسين ميمتش، وزير السياحة والشباب الصربي، كما سيلقي محاضرة في كلية القانون بجامعة بلجراد حول: "المسئولية الدينية والأخلاقية في عالم متغير".