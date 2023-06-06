مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكي حقوق الأطفال"

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جدد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم /الثلاثاء/، دعوته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لإدراج إسرائيل ضمن لائحة من ينتهكون حقوق الأطفال بشكل منهجي في النزاعات المسلحة.

جاء ذلك خلال مؤتمر دولي عقد في العاصمة النرويجية أوسلو، حول حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، بتنظيم من وزارة الخارجية النرويجية، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، والاتحاد الأفريقي ومجموعة الدول عبر الإقليمية.

كما جدد منصور دعوته للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى دعم هذه الخطوة الأخلاقية والسياسية والقانونية، التي من شأنها أن تشكل تدبيرا مهما للردع والمساءلة، وهو أمر ضروري وخطوة مهمة على طريق حماية الأطفال خلال النزاعات.

وأعرب منصور عن امتنان بلاده للنرويج والشركاء الآخرين، على تنظيم هذا المؤتمر المهم حول حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، قائلا: "نأمل أن نتمكن بشكل جماعي من الالتزام بحماية الأطفال وإنهاء معاناتهم".

وشدد منصور على رغبة فلسطين بالانضمام إلى الالتزامات العالمية لهذا المؤتمر، و"هي ملتزمة ببذل كل جهد ممكن لضمان حماية الأطفال في الصراع المسلح والحفاظ على مستقبلنا المشترك".

يُشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وجّه في تقريره حول الأطفال والنزاع المسلح العام الماضي، تحذيرًا إلى إسرائيل.

وقال في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو 2021، "إذا تكرر الوضع في عام 2022، دون تحسن ملموس، يجب إدراج إسرائيل في القائمة"، غير أن إسرائيل كررت عدوانها على قطاع غزة في أغسطس 2022، ومرة أخرى في مايو العام الجاري، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الأطفال الفلسطينيين، في تجاهل تام لتحذير الأمين العام، وانتهاك جسيم للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني، وقانون حقوق الإنسان.