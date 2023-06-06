اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 يونيو 2023 09:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 8 وإصابة العشرات فى روسيا بعد تناولهم خل تفاح مسمم

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 09:08 ص
مصرع 8 وإصابة العشرات فى روسيا بعد تناولهم خل تفاح مسمم خل تفاح
كتبت : شيماء عبد المنعم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعلنت السلطات الروسية إن ثمانية على الأقل لقوا حتفهم وأُصيب العشرات بعد احتسائهم مشروبا يحتوي على خل تفاح مسمم في منطقة أوليانوفسك بغرب روسيا، وقال أليكسي روسكيخ حاكم المنطقة إن المادة المسممة تحمل العلامة التجارية "مستر سيدر" وتم إحضارها إلى المنطقة التي تقع على نهر الفولجا في براميل سعتها 30 لترا، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز البريطاني .

خل تفاح
خل تفاح

 

وأضاف "يواصل أطباؤنا ووكالاتنا الاجتماعية توفير المساعدات الضرورية لجميع المصابين".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مزيج مشروب التفاح يحتوي على كميات قاتلة من مادة الميثانول وهي مادة أكثر سُمّية من الإيثانول الذي يوجد في الكحوليات العادية.

وذكر الحاكم أن وكالات تطبيق القانون تصادر البضائع المسممة


روسيا

خل التفاح

خل تفاح مسمم



الموضوعات المتعلقة

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: موسكو تلتزم بمبادئ ضمان أمن محطة زابوريجيا النووية

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 07:00 ص

هل بدأت معركة الحسم؟.. روسيا تعلن: الجيش الأوكرانى بدأ عملية واسعة فى 5 قطاعات.. وأوكرانيا تلتزم الصمت بعد تأكيد زيلينسكى استعداده لشن هجوم مضاد ورفض الإفصاح عن موعده.. وموسكو تحاول السيطرة على لوجانسك ودونيتسك

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 05:00 ص

موسكو: روسيا مستعدة للنظر في خطط التسوية السلمية مع أوكرانيا

الإثنين، 05 يونيو 2023 09:01 م

الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لإسهام المبادرة الأفريقية فى تسوية نزاع روسيا وأوكرانيا

الإثنين، 05 يونيو 2023 06:10 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة