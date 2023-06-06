مصرع 3 أطفال أبناء عمومة غرقا بنهر النيل فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بسوهاج قبل قليل من إنتشال 3 أطفال أبناء عمومة جثامين هامدة يقيمون بناحية جزيرة محروس دائرة مركز أخميم على إثر تعرضهم للغرق بنهر النيل أثناء الإستحمام تم نقل الجثامين الثلاثة للمستشفى تحت التصرف النيابة العامة لحين الإنتهاء من الإجراءات اللازمة قانونا.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت قبل قليل بلاغا عن غرق 3 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 7 و13 سنة بنهر النيل بناحية الكورنيش الشرقى بناحية قرية جزيرة محروس، تم انتشال الجثامين الثلاثة ونقلها للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة بتمكن قوات الإنقاذ النهرى بسوهاج من إنتشال جثامين 3 أطفال أيناء عمومه تبين أنهم م . ع . أ . ك 7 سنوات، وع . ع . أ . ك 12 سنة/ وأ . ح . أ . ك 13 سنة تم نقل الجثامين الثلاثة إلى مستشفى سوهاج الجامعى وتم التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثامين الثلاثة تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق جار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تمهيدًا لاستخراج التصاريح اللازمة لدفنهم بمقابر العائلة.