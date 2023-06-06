مصرع عامل وإصابة نجله فى انقلاب جرار زراعى بسوهاج

لقى عامل يبلغ من العمر 37 سنة مصرعه، بينما أصيب نجله، على إثر إنقلاب جرار زراعى بمنطقة عرب مهدى دائرة قسم شرطة الكوثر شرقى محافظة سوهاج تم رفع أثار الحادث وتم نقل الجثة لمستشفى سوهاج الجامعى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث إنقلاب جرار زراعى على الطريق مما نتج عنه وفاة عامل تم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة حى الكوثر بإنقلاب جرار زراعي ومتوفـي ومصاب بمنطقة عرب مهدي دائرة قسم الكوثر حيث تبين أنه أثناء سير جرار زراعي قيادة المدعو علاء ع م ح 37 سنة عامل ويقيم دائرة مركز أخميم أختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنقلابه علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد الجرار وإصابة نجله المدعو مصطفي ع ع م 10 نجله تلميذ ويقيم بذات الناحية " بإشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم " مستقل الجرار تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزي والمصاب لمستشفي سوهاج الجامعي

وبسؤال المدعو موعود ف خ ع 37 سنة سائق ويقيم دائرة القسم نجل عمومة المتوفـي بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.